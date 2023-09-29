Будь-яка жінка, у якої двоє кровних родичів (по материнській чи батьківській лінії), наприклад, бабуся, мати, тітка або сестра, хворіли на рак молочної залози, має більше шансів теж захворіти на цю недугу.

Якщо ж у жінки є кілька кровних родичів, у яких діагностували рак молочної залози, вважається, що вона має обтяжену сімейну історію і підвищений ризик захворіти.

Є й ще один маркер. Якщо близькі родички захворіли на рак грудей після 50 років та ще й у поєднанні з раком яєчників, ризик захворіти у нащадків збільшується в рази.

Зараз дивляться

Чи можна з цього зробити висновок, що жінка, яка успадкувала генну мутацію, не уникне раку молочної залози?

Зовсім ні!

Онколог Крістіна Ніксон запевняє, що жінки з обтяженим сімейним анамнезом повинні зменшити ризик розвитку раку молочної залози. Це цілком реально.

За словами лікарки, цього можна досягти за допомогою:

фізичної активності, спорту;

утримання здорової ваги;

споживання більшої кількості свіжих фруктів та овочів.

Онколог радить жінкам, що курять, кинути палити, всім обмежити вживання алкоголю, віддаючи перевагу келиху червоного вина.

Мамографію, яку зазвичай радять щороку проходити жінкам після 50 років, жінкам з обтяженою сімейною історією раку треба проходити у більш молодому віці.

І відстежувати навіть незначні зміни в розмірі чи формі грудей.

Поява будь-яких ущільнень, зміна кольору шкіри – привід звернутися до лікаря, щоб отримати подальшу консультацію та пройти відповідне обстеження.

Пухлина, виявлена на ранніх стадіях, успішно лікується.

У деяких випадках жінки, які є носіями гена, пов’язаного з раком молочної залози, щоб запобігти розвитку хвороби, вдаються до гормональної терапії або навіть до видалення молочної залози чи яєчників.

У будь-якому разі варто дослухатися до рекомендацій онкологів і генетиків, щоб зрозуміти доцільність таких радикальних кроків.

Адже дослідження учених доводять, що лише 1 з 15 випадків раку молочної залози спричинений генною мутацією, успадкованою саме від родичів.

У деяких жінок з діагностованим раком грудей немає сімейного анамнезу цього захворювання, тобто ніхто в роду не хворів на рак молочної залози.

Тож учені роблять висновок, що генна мутація може бути також набутою, а не лише успадкованою.

Джерело: News Medical