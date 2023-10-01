Офтальмолог Рошні Патель у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала ознаку смертельно небезпечного раку, яку може виявити спалах фотокамери.

За словами експерта, йдеться про біле, а не червоне, відображення в оці, яке з’являється на знімку, зробленому за допомогою фотоспалаху. Такий незвичайний ефект може бути ознакою ретинобластоми.

– Цей тип раку ока починається в сітківці й найчастіше зустрічається в маленьких дітей, і його симптоми буває важко визначити, – каже Патель.

Зараз дивляться

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, хоча ретинобластома частіше зустрічається у дітей, вона також може вражати людей будь-якого віку.

Крім симптому, виділеного Патель, експерти назвали й інші ознаки патології:

очі дивляться в інший бік (косоокість);

кольорова частина ока (райдужка) змінює колір;

набряк навколо ока;

неконтрольовані рухи очей;

біль в одному або обох очах.

За словами фахівців, ретинобластома може вражати одне або обидва ока. І якщо ви помітили будь-які симптоми, вам слід звернутися по медичну допомогу.

Джерело: Express