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Частіше буває у дітей: ознака раку, яку може виявити спалах фотокамери

1 Жовтня 2023, 12:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Pexels

Офтальмолог Рошні Патель у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала ознаку смертельно небезпечного раку, яку може виявити спалах фотокамери.

За словами експерта, йдеться про біле, а не червоне, відображення в оці, яке з’являється на знімку, зробленому за допомогою фотоспалаху. Такий незвичайний ефект може бути ознакою ретинобластоми.

– Цей тип раку ока починається в сітківці й найчастіше зустрічається в маленьких дітей, і його симптоми буває важко визначити, – каже Патель.

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Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, хоча ретинобластома частіше зустрічається у дітей, вона також може вражати людей будь-якого віку.

Крім симптому, виділеного Патель, експерти назвали й інші ознаки патології:

  • очі дивляться в інший бік (косоокість);
  • кольорова частина ока (райдужка) змінює колір;
  • набряк навколо ока;
  • неконтрольовані рухи очей;
  • біль в одному або обох очах.

За словами фахівців, ретинобластома може вражати одне або обидва ока. І якщо ви помітили будь-які симптоми, вам слід звернутися по медичну допомогу.

Джерело: Express

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