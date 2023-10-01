Офтальмолог Рошні Патель у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала ознаку смертельно небезпечного раку, яку може виявити спалах фотокамери.
За словами експерта, йдеться про біле, а не червоне, відображення в оці, яке з’являється на знімку, зробленому за допомогою фотоспалаху. Такий незвичайний ефект може бути ознакою ретинобластоми.
– Цей тип раку ока починається в сітківці й найчастіше зустрічається в маленьких дітей, і його симптоми буває важко визначити, – каже Патель.
Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, хоча ретинобластома частіше зустрічається у дітей, вона також може вражати людей будь-якого віку.
Крім симптому, виділеного Патель, експерти назвали й інші ознаки патології:
- очі дивляться в інший бік (косоокість);
- кольорова частина ока (райдужка) змінює колір;
- набряк навколо ока;
- неконтрольовані рухи очей;
- біль в одному або обох очах.
За словами фахівців, ретинобластома може вражати одне або обидва ока. І якщо ви помітили будь-які симптоми, вам слід звернутися по медичну допомогу.
Джерело: Express