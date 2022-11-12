Густая кровь угрожает здоровью, утверждают врачи. Так и есть: из-за замедления кровотока может возникнуть кислородное голодание внутренних органов и тромбы. Чтобы предотвратить болезни из-за сгущения крови, ее нужно разжижать.

– Существуют медикаментозные средства, способствующие разжижению крови, например аспирин, – объясняет врач-терапевт Марина Ерина. – Но аспирин вредит слизистой оболочке желудка.

Салициловая кислота, являющаяся основным действующим компонентом аспирина, содержится также в листьях смородины черной и малины. Следовательно, нужно в чай ​​добавлять листья этих растений.

Некоторые советуют пить сухое красное вино по бокалу в день, чтобы кровь не сгущалась. Так, ресвератрол, содержащийся в кожуре винограда темных сортов, может помочь защитить оболочку кровеносных сосудов в сердце.

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Но относительно красного вина – вопрос непростой, считает врач-диетолог Олег Швец.

— Действительно, антиоксиданты красного вина, прежде всего, ресвератрол ассоциируют с уменьшением вредного холестерина и свертываемостью крови, — говорит диетолог.

Он даже признает, что аналогичные эффекты, вероятно, имеет и сам алкоголь. В то же время врач предостерегает: безопасная доза алкоголя равна 0 мл.

– Людям, которые не потребляют алкоголь – начинать не стоит, несмотря на вероятные положительные эффекты относительно свертывания крови или любые другие, – советует Олег Швец.

Механизмы действующего вина остаются не до конца понятными, но потребление сухого красного действительно ассоциируется с умеренным уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты советуют людям, имеющим загущенную кровь, употреблять продукты питания, способствующие разжижению крови и двигаться больше.

Продукты питания, влияющие на разжижение крови:

Вода, апельсиновый сок, яблочный уксус

Черешня, вишня, инжир, гранат, виноград, клюква, черника, абрикос, слива.

Имбирь, паприка, корица, куркума, орегано и мята.

Морепродукты и рыбы. В нем много таурина, что нормализует кровяное давление.

Продукты, содержащие йод. Обязательно ешьте регулярно морскую капусту, она уменьшает вязкость крови и повышает тонус сосудов.

Грецкие и миндальные орехи (по 1 ст.л. в день).

Чеснок

Дыня, грейпфрут, красный болгарский перец и помидоры.

Чили перец. Он содержит витамины А и Е, калий и фолиевую кислоту, которые прекрасно разжижают кровь и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

А теперь запомните, что загущает кровь, и чего следует избегать: