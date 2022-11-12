Густая кровь угрожает здоровью, утверждают врачи. Так и есть: из-за замедления кровотока может возникнуть кислородное голодание внутренних органов и тромбы. Чтобы предотвратить болезни из-за сгущения крови, ее нужно разжижать.
– Существуют медикаментозные средства, способствующие разжижению крови, например аспирин, – объясняет врач-терапевт Марина Ерина. – Но аспирин вредит слизистой оболочке желудка.
Салициловая кислота, являющаяся основным действующим компонентом аспирина, содержится также в листьях смородины черной и малины. Следовательно, нужно в чай добавлять листья этих растений.
Некоторые советуют пить сухое красное вино по бокалу в день, чтобы кровь не сгущалась. Так, ресвератрол, содержащийся в кожуре винограда темных сортов, может помочь защитить оболочку кровеносных сосудов в сердце.
Но относительно красного вина – вопрос непростой, считает врач-диетолог Олег Швец.
— Действительно, антиоксиданты красного вина, прежде всего, ресвератрол ассоциируют с уменьшением вредного холестерина и свертываемостью крови, — говорит диетолог.
Он даже признает, что аналогичные эффекты, вероятно, имеет и сам алкоголь. В то же время врач предостерегает: безопасная доза алкоголя равна 0 мл.
– Людям, которые не потребляют алкоголь – начинать не стоит, несмотря на вероятные положительные эффекты относительно свертывания крови или любые другие, – советует Олег Швец.
Механизмы действующего вина остаются не до конца понятными, но потребление сухого красного действительно ассоциируется с умеренным уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты советуют людям, имеющим загущенную кровь, употреблять продукты питания, способствующие разжижению крови и двигаться больше.
Продукты питания, влияющие на разжижение крови:
- Вода, апельсиновый сок, яблочный уксус
- Черешня, вишня, инжир, гранат, виноград, клюква, черника, абрикос, слива.
- Имбирь, паприка, корица, куркума, орегано и мята.
- Морепродукты и рыбы. В нем много таурина, что нормализует кровяное давление.
- Продукты, содержащие йод. Обязательно ешьте регулярно морскую капусту, она уменьшает вязкость крови и повышает тонус сосудов.
- Грецкие и миндальные орехи (по 1 ст.л. в день).
- Чеснок
- Дыня, грейпфрут, красный болгарский перец и помидоры.
- Чили перец. Он содержит витамины А и Е, калий и фолиевую кислоту, которые прекрасно разжижают кровь и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.
А теперь запомните, что загущает кровь, и чего следует избегать:
- фастфуд;
- сладкие соки и лимонад;
- жареные блюда
- жирная пища;
- гречиха;
- бананы;
- жирная свинина;
- маргарин;
- молочные продукты с высоким содержанием жира.
- сосиски и колбасы;
- белый хлеб, сдоба.