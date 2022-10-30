Известный британский врач Дебора Ли в комментарии одному из популярных изданий Соединенного Королевства рассказала об удивительных особенностях четырех специй, куркумы, имбиря, каенского перца и корицы, растворять смертельно опасные сгустки крови или тромбы.

Медик напомнила, что сгустки крови являются предшественниками сердечных приступов и инсультов, если они блокируют вены или артерии. По словам врача, в то время как лекарства, называемые антикоагулянтами, могут растворять вредные тромбы, некоторые специи продемонстрировали аналогичный эффект.

Куркума. Активным ингредиентом куркумы является куркумин, который обладает антикоагулянтной (разжижающей кровь) активностью.

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В ходе специального исследования ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление куркумы может помочь поддерживать статус антикоагулянта. Рекомендуемая доза специи составляет от 500 до 2000 мг в день.

Имбирь. Было показано, что имбирь снижает агрегацию тромбоцитов (это когда тромбоциты слипаются вместе, образуя кровяной сгусток) у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Рекомендуемая доза острой, но сладкой специи составляет от 0,3 до 5 г в день.

Кайенский перец. Капсаицин является активным ингредиентом красной специи, который придает ей характерный огненный вкус.

В недавнем исследовании с использованием человеческой крови, кайенский перец продемонстрировал значительное сокращение времени свертывания крови.

Поскольку кайенский перец содержит 2,5 мг капсаицина на грамм, это соответствует от 2 до 5 капсул по 500 мг кайенского перца в день.

Корица содержит кумарины — естественные оккультные вещества, обладающие антикоагулянтными свойствами. Максимальное безопасное суточное количество корицы составляет 8 мг в день для взрослого человека весом 81 кг.

Хотя эти специи могут снизить риск образования тромбов в будущем, их не следует использовать вместо лечения, предупреждает Дебора.

Источник: Express