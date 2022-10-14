Согласно данным ряда исследований, проведенных в разное время и независимо друг от друга, употребление таких фруктов, как киви, ананас и лимон может заметно повлиять на предупреждение образования сгустков крови и растворять уже существующие.

Сообщается, что есть убедительные свидетельства того, что определенные химические вещества, содержащиеся в растениях, могут препятствовать образованию тромбов или растворять уже существующие.

Отмечается, что, хотя это может снизить риск образования тромбов в будущем, фрукты не следует использовать в качестве замены медикаментозного лечения.

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По данным ведущих флебологов (специалистов по венам и сосудам), наиболее мощными растительными продуктами для естественного растворения тромбов могут быть бромелайн и рутин.

В исследовании 2012 года, опубликованном в International Current Pharmaceutical Journal, было показано, что потребление рутина, который можно найти в яблоках, лимонах, луке, апельсиновом чае и пищевых добавках, предотвращает образование тромбов после травм.

Из-за его хорошего профиля безопасности авторы отчета пришли к выводу, что он может служить недорогим лекарством для уменьшения рецидивирующих тромбов и помочь спасти тысячи жизней.

Флебологи также рекомендуют есть натуральный ананас или принимать пищевую добавку с бромелаином по тем же причинам.

По данным органов здравоохранения, другие продукты и напитки, которые могут помочь растворить тромбы, могут включать чеснок, киви, капусту, шпинат, красное вино и виноградный сок.

Однако медики предупреждают, что попытка растворить тромб в домашних условиях может отсрочить надлежащее лечение. Это может увеличить риск потенциально опасных для жизни осложнений, если сгустки крови попадут в другие части тела.

Источник: Express