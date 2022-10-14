Згідно з даними низки досліджень, проведених в різний час і незалежно один від одного, вживання таких фруктів, як ківі, ананас і лимон може помітно вплинути на попередження утворення згустків крові і розчиняти вже існуючі.

Повідомляється, що є переконливі свідчення того, що певні хімічні речовини, що містяться в рослинах, можуть перешкоджати утворенню тромбів або розчиняти вже існуючі.

Відзначається, що, хоча це може знизити ризик утворення тромбів в майбутньому, фрукти не слід використовувати в якості заміни медикаментозного лікування.

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За даними провідних флебологов (фахівців по венах і судинах), найбільш потужними рослинними продуктами для природного розчинення тромбів можуть бути бромелайн і рутин.

У дослідженні 2012 року, опублікованому в International Current Pharmaceutical Journal, було показано, що споживання рутина, який можна знайти в яблуках, лимонах, цибулі, апельсиновому чаї і харчових добавках, запобігає утворенню тромбів після травм.

Через його хороший профіль безпеки автори звіту дійшли висновку, що він може служити недорогим препаратом для зменшення рецидивуючих тромбів і допомогти врятувати тисячі життів.

Флебологи також рекомендують їсти натуральний ананас або приймати харчову добавку з бромелаїном з тих же причин.

За даними органів охорони здоров’я, інші продукти та напої, які можуть допомогти розчинити тромби, можуть включати часник, ківі, капусту, шпинат, червоне вино та виноградний сік.

Однак медики попереджають, що спроба розчинити тромб в домашніх умовах може відстрочити належне лікування. Це може збільшити ризик потенційно небезпечних для життя ускладнень, якщо згустки крові потраплять в інші частини тіла.

Джерело: Express