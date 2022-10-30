Відомий британський лікар Дебора Лі в коментарі одному з популярних видань Сполученого Королівства розповіла про дивовижні особливості чотирьох спецій, куркуми, імбиру, каенского перцю і кориці, розчиняти смертельно небезпечні згустки крові або тромби.

Медик нагадала, що згустки крові є попередниками серцевих нападів та інсультів, якщо вони блокують вени або артерії. За словами лікаря, в той час як ліки, звані антикоагулянтами, можуть розчиняти шкідливі тромби, деякі спеції продемонстрували аналогічний ефект.

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Куркума. Діючою речовиною куркуми є куркумін, який має антикоагулянтну (розріджуючу кров) активність.

Під час спеціального дослідження вчені дійшли висновку, що щоденне вживання куркуми може допомогти підтримувати статус антикоагулянта.

Рекомендована доза спеції становить від 500 до 2000 мг на добу.

Імбир. Показано, що імбир зменшує агрегацію тромбоцитів (це коли тромбоцити злипаються разом, утворюючи згусток крові) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Рекомендована доза гострої, але солодкої спеції становить від 0,3 до 5 г на день.

Кайенский перець. Капсаїцин є активним інгредієнтом червоної спеції, який надає їй характерний вогненний смак.

У недавньому дослідженні з використанням людської крові, кайенский перець продемонстрував значне скорочення часу згортання крові.

Оскільки кайенський перець містить 2,5 мг капсаїцину на грам, це відповідає від 2 до 5 капсул по 500 мг кайенського перцю на день.

Кориця містить кумарини – природні окультні речовини, що мають антикоагулянтні властивості. Максимальна безпечна добова кількість кориці становить 8 мг на день для дорослої людини вагою 81 кг.

Хоча ці спеції можуть зменшити ризик утворення тромбів у майбутньому, їх не слід використовувати замість лікування, попереджає Дебора.