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Червоне сухе: чи правда, що воно розріджує кров

12 Листопада 2022, 14:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Олег Швець гастроентеролог, дієтолог
Червоне сухе: чи правда, що воно розріджує кров
Джерело: Depositphotos

Густа кров загрожує здоров’ю, стверджують лікарі. Так і є: через уповільнення кровотоку може виникнути кисневе голодування внутрішніх органів та тромби. Щоб запобігти хворобам через згущення крові, її потрібно розріджувати.

– Існують медикаментозні засоби, що сприяють розрідженню крові, наприклад, аспірин, – пояснює лікарка-терапевт Марина Єріна. – Але аспірин шкодить слизовій оболонці шлунку.

Саліцилова кислота, що є основною дієвою речовиною аспірину міститься також у листі смородини чорної та малини. Отже потрібно в чай додавати листя цих рослин.

Дехто радить пити сухе червоне вино по келиху на день. Так ресвератрол, що міститься у шкірці винограду темних сортів, може допомогти захистити оболонку кровоносних судин у серці.

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Але стосовно червоного вина – питання непросте, вважає лікар-дієтолог Олег Швець.

– Дійсно, антиоксиданти червоного вина, передусім, ресвератрол асоціюють із зменшенням шкідливого холестерину та згортання крові, – говорить дієтолог.

Він навіть визнає, що аналогічні ефекти ймовірно має і сам алкоголь. Та водночас лікар застерігає: безпечна доза алкоголю дорівнює 0 мл.

 – Людям, які не споживають алкоголь – починати не варто, не зважаючи на ймовірні позитивні ефекти щодо згортання крові або будь які інші, – радить Олег Швець.

Механізми дії вина лишаються не до кінця зрозумілими, але споживання сухого червоного  дійсно асоціюється з помірним зменшенням ризику серцево-судинних захворювань.
Фахівці радять людям, що мають загущену кров, вживати продукти харчування, що сприяють розрідженню крові та більше рухатися.
Продукти харчування, що впливають на розрідження крові:
  • Вода, апельсиновий сік, яблучний оцет
  • Черешня, вишня, інжир, гранат, виноград, журавлина, чорниця, абрикос, слива.
  • Імбир, паприка, кориця, куркума, орегано та м’ята.
  • Морепродукти та морська риба. В ні багато таурину, що нормалізує кров’яний тиск.
  • Продукти, що містять йод. Обов’язково їжте регулярно морську капусту, вона зменшує в’язкість крові та підвищує тонус судин.
  • Волоські та мигдалеві горіхи (по 1 ст.л. на день).
  • Часник
  • Диня, грейпфрут, червоний болгарський перець та помідори.
  • Перець чилі. Він містить вітаміни А та Е, калій та фолієву кислоту, які чудово розріджують кров та запобігають серцево-судинним захворюванням.
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А тепер запам’ятайте, що загущує кров:

  • фастфуд;
  • солодкі соки і лимонад;
  • смажені страви
  • жирна їжа;
  • гречка;
  • банани;
  • жирна свинина;
  • маргарин;
  • молочні продукти з високим вмістом жиру.
  • сосиски і ковбаси;
  • білий хліб, здоба.

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Вино Дієта
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