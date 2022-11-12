Густа кров загрожує здоров’ю, стверджують лікарі. Так і є: через уповільнення кровотоку може виникнути кисневе голодування внутрішніх органів та тромби. Щоб запобігти хворобам через згущення крові, її потрібно розріджувати.
– Існують медикаментозні засоби, що сприяють розрідженню крові, наприклад, аспірин, – пояснює лікарка-терапевт Марина Єріна. – Але аспірин шкодить слизовій оболонці шлунку.
Саліцилова кислота, що є основною дієвою речовиною аспірину міститься також у листі смородини чорної та малини. Отже потрібно в чай додавати листя цих рослин.
Дехто радить пити сухе червоне вино по келиху на день. Так ресвератрол, що міститься у шкірці винограду темних сортів, може допомогти захистити оболонку кровоносних судин у серці.
Але стосовно червоного вина – питання непросте, вважає лікар-дієтолог Олег Швець.
– Дійсно, антиоксиданти червоного вина, передусім, ресвератрол асоціюють із зменшенням шкідливого холестерину та згортання крові, – говорить дієтолог.
Він навіть визнає, що аналогічні ефекти ймовірно має і сам алкоголь. Та водночас лікар застерігає: безпечна доза алкоголю дорівнює 0 мл.
– Людям, які не споживають алкоголь – починати не варто, не зважаючи на ймовірні позитивні ефекти щодо згортання крові або будь які інші, – радить Олег Швець.
- Вода, апельсиновий сік, яблучний оцет
- Черешня, вишня, інжир, гранат, виноград, журавлина, чорниця, абрикос, слива.
- Імбир, паприка, кориця, куркума, орегано та м’ята.
- Морепродукти та морська риба. В ні багато таурину, що нормалізує кров’яний тиск.
- Продукти, що містять йод. Обов’язково їжте регулярно морську капусту, вона зменшує в’язкість крові та підвищує тонус судин.
- Волоські та мигдалеві горіхи (по 1 ст.л. на день).
- Часник
- Диня, грейпфрут, червоний болгарський перець та помідори.
- Перець чилі. Він містить вітаміни А та Е, калій та фолієву кислоту, які чудово розріджують кров та запобігають серцево-судинним захворюванням.
А тепер запам’ятайте, що загущує кров:
- фастфуд;
- солодкі соки і лимонад;
- смажені страви
- жирна їжа;
- гречка;
- банани;
- жирна свинина;
- маргарин;
- молочні продукти з високим вмістом жиру.
- сосиски і ковбаси;
- білий хліб, здоба.