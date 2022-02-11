Некоторые украинские мужчины пренебрежительно относятся к своему половому здоровью и обращаются к урологу только в крайнем случае. Однако это неправильно.
Специалиста нужно посещать регулярно для проведения профилактического осмотра.
Кроме того, есть ряд симптомов, которые служат “красными флагами” и требуют немедленного обращения к доктору.
Их во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье перечислил уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.
Тревожные симптомы:
- кровь в моче;
- острые воспалительные процессы органов мошонки (изменение визуальной составляющей);
- повышение температуры до 39 градусов, болезненное мочеиспускание, боль в почках.
Все они могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний.
Поэтому нужно срочно идти к врачу. Ранний визит увеличивает шанс успешного лечения и возможности избежать тяжелых последствий для здоровья.