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“Красные флаги”. Что указывает на то, что мужчине нужно идти к урологу

11 февраля 2022, 16:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Сейдали Халилов уролог, урогенитальный хирург
мужчина грусть
Источник: Depositphotos

Некоторые украинские мужчины пренебрежительно относятся к своему половому здоровью и обращаются к урологу только в крайнем случае. Однако это неправильно.

Специалиста нужно посещать регулярно для проведения профилактического осмотра.

Кроме того, есть ряд симптомов, которые служат “красными флагами” и требуют немедленного обращения к доктору.

Их во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье перечислил уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.

Тревожные симптомы:

  • кровь в моче;
  • острые воспалительные процессы органов мошонки (изменение визуальной составляющей);
  • повышение температуры до 39 градусов, болезненное мочеиспускание, боль в почках.
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Все они могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний.

Поэтому нужно срочно идти к врачу. Ранний визит увеличивает шанс успешного лечения и возможности избежать тяжелых последствий для здоровья.

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