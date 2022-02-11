Некоторые украинские мужчины пренебрежительно относятся к своему половому здоровью и обращаются к урологу только в крайнем случае. Однако это неправильно.

Специалиста нужно посещать регулярно для проведения профилактического осмотра.

Кроме того, есть ряд симптомов, которые служат “красными флагами” и требуют немедленного обращения к доктору.

Их во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье перечислил уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.

Тревожные симптомы:

кровь в моче;

острые воспалительные процессы органов мошонки (изменение визуальной составляющей);

повышение температуры до 39 градусов, болезненное мочеиспускание, боль в почках.

Все они могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний.

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Поэтому нужно срочно идти к врачу. Ранний визит увеличивает шанс успешного лечения и возможности избежать тяжелых последствий для здоровья.