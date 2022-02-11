Деякі українські чоловіки несерйозно ставляться до свого статевого здоров’я та звертаються до уролога лише у крайньому випадку. Однак це неправильно.

Фахівця потрібно регулярно відвідувати для проведення профілактичного огляду.

Крім того, є низка симптомів, які є “червоними прапорцями” та вимагають негайного звернення до лікаря.

Їх під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я перерахував уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

Тривожні симптоми:

кров у сечі;

гострі запальні процеси органів мошонки (зміна візуальної складової);

підвищення температури до 39 градусів, болісне сечовипускання, біль у нирці.

Усі вони можуть сигналізувати про розвиток серйозних захворювань.

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Тому потрібно терміново йти до лікаря. Ранній візит збільшує шанс успішного лікування та можливості уникнути тяжких наслідків для здоров’я.