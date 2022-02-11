Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Консультація

“Червоні прапорці”. Що вказує на те, що чоловікові треба йти до уролога

11 Лютого 2022, 16:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Сейдалі Халілов уролог, урогенітальний хірург
мужчина грусть
Джерело: Depositphotos

Деякі українські чоловіки несерйозно ставляться до свого статевого здоров’я та звертаються до уролога лише у крайньому випадку. Однак це неправильно.

Фахівця потрібно регулярно відвідувати для проведення профілактичного огляду.

Крім того, є низка симптомів, які є “червоними прапорцями” та вимагають негайного звернення до лікаря.

Їх під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я перерахував уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

Тривожні симптоми:

  • кров у сечі;
  • гострі запальні процеси органів мошонки (зміна візуальної складової);
  • підвищення температури до 39 градусів, болісне сечовипускання, біль у нирці.
Читайте також:
гель мужчинаГелі для стимуляції ерекції – чому їх не варто використовувати без консультації лікаря

Усі вони можуть сигналізувати про розвиток серйозних захворювань.

Тому потрібно терміново йти до лікаря. Ранній візит збільшує шанс успішного лікування та можливості уникнути тяжких наслідків для здоров’я.

Теги
поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь