Деякі українські чоловіки несерйозно ставляться до свого статевого здоров’я та звертаються до уролога лише у крайньому випадку. Однак це неправильно.
Фахівця потрібно регулярно відвідувати для проведення профілактичного огляду.
Крім того, є низка симптомів, які є “червоними прапорцями” та вимагають негайного звернення до лікаря.
Їх під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я перерахував уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.
Тривожні симптоми:
- кров у сечі;
- гострі запальні процеси органів мошонки (зміна візуальної складової);
- підвищення температури до 39 градусів, болісне сечовипускання, біль у нирці.
Усі вони можуть сигналізувати про розвиток серйозних захворювань.
Тому потрібно терміново йти до лікаря. Ранній візит збільшує шанс успішного лікування та можливості уникнути тяжких наслідків для здоров’я.