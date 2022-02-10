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Гелі для стимуляції ерекції – чому їх не варто використовувати без консультації лікаря

10 Лютого 2022, 16:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Сейдалі Халілов уролог, урогенітальний хірург
гель мужчина
Джерело: Depositphotos

Різні гелі, які чоловіки наносять на статевий член, зокрема для стимуляції ерекції, можуть призводити до появи алергії, висипів та навіть опіків.

Про це під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповів уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Лікувальні препарати для стимуляції ерекції ми призначаємо, спираючись на індивідуальні ознаки – вік, стан шкіри пацієнта, інші особливості, – каже Сейдалі Халілов.

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За його словами, під час виникнення небажаних ефектів краще одразу звернутися до лікаря, щоб уникнути ускладнень надалі.

Крім того, не рекомендується купувати в аптеках і використовувати такі засоби самостійно.

У разі виникнення проблем з ерекцією чоловікові потрібно звернутися до уролога, який проведе професійний огляд, призначить аналізи та, визначивши причину, ефективне лікування. Самолікування може загрожувати погіршенням ситуації.

Теги
поради лікаря , Секс
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