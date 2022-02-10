Гелі для стимуляції ерекції – чому їх не варто використовувати без консультації лікаря

Різні гелі, які чоловіки наносять на статевий член, зокрема для стимуляції ерекції, можуть призводити до появи алергії, висипів та навіть опіків.

Про це під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповів уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Лікувальні препарати для стимуляції ерекції ми призначаємо, спираючись на індивідуальні ознаки – вік, стан шкіри пацієнта, інші особливості, – каже Сейдалі Халілов.

За його словами, під час виникнення небажаних ефектів краще одразу звернутися до лікаря, щоб уникнути ускладнень надалі.

Крім того, не рекомендується купувати в аптеках і використовувати такі засоби самостійно.

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У разі виникнення проблем з ерекцією чоловікові потрібно звернутися до уролога, який проведе професійний огляд, призначить аналізи та, визначивши причину, ефективне лікування. Самолікування може загрожувати погіршенням ситуації.