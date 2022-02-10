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Гели для стимуляции эрекции – почему их не стоит использовать без консультации врача

10 февраля 2022, 16:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Сейдали Халилов уролог, урогенитальный хирург
гель мужчина
Источник: Depositphotos

Различные гели, которые мужчины наносят на половой член, в частности для стимуляции эрекции, могут приводить к возникновению аллергии, сыпи и даже ожогов.

Об этом во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье рассказал уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.

— Лечебные препараты для стимуляции эрекции мы назначаем, исходя из индивидуальных признаков – возраста, состояния кожи пациента, других особенностей, — говорит Сейдали Халилов.

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По его словам, при возникновении нежелательных эффектов, лучше сразу обратиться к врачу, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Кроме того, крайне не рекомендуется покупать в аптеках и использовать такие средства самостоятельно.

При возникновении проблем с эрекцией мужчине нужно обратиться к урологу, который проведет профессиональный осмотр, назначит анализы и, определив причину, эффективное лечение. Самолечение может грозить усугублением проблемы.

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поради лікаря , Секс
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