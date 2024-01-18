Ветрянка часто считается болезнью детского возраста, однако, иногда она может возвращаться уже во взрослом возрасте.

Врач-инфекционист Диана Власова рассказала Фактам ICTV, можно ли заболеть ветрянкой во второй раз, почему так происходит и об особенностях лечения.

Можно ли заболеть ветрянкой второй раз

В основном, если один раз переболеть ветрянкой, иммунитет остается на всю жизнь.

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— В большинстве случаев после перенесенного заболевания формируется пожизненный иммунитет, поэтому можно переболеть только раз, — отмечает врач.

Однако, хотя инфекция предоставляет стойкий иммунитет, существует возможность повторного заражения.

Это может случиться, когда уровень антител к вирусу в организме падает или когда вирус мутирует.

— Также если в первый раз иммунитет не сформировался, то человек может заболеть повторно, — сказала эксперт.

Иногда вирус может оставаться в организме в виде “спящей” инфекции. С течением времени, или в результате определенных факторов, например, стресса или угнетения иммунной системы, вирус может активироваться снова.

На самом деле, можно заболеть ветрянкой во второй раз, но такие ситуации происходят очень редко.

Что делать, чтобы не заболеть ветрянкой второй раз

— Для того, чтобы узнать, защищены ли вы от ветряной оспы, стоит сдать анализ на антитела к Varicella zoster. Если анализ отрицательный, следует сделать вакцину от ветрянки. Она не входит в Календарь прививок, но есть и для детей, и для взрослых, — отмечает врач.

Чтобы избежать ветрянки второй раз в жизни, важно всегда соблюдать правила личной гигиены: регулярное мытье рук и избегание контакта с людьми, которые больны ветрянкой, может помочь в предотвращении заражения.

— Стресс может подавлять иммунную систему, поэтому важно придерживаться здорового образа жизни и искать методы самоуспокоения, — советует специалист.

Правильное питание, ведение активного образа жизни, регулярная физическая активность и достаточный отдых поддерживают здоровье иммунной системы, соответственно, защищают от ветрянки.

Как лечить ветрянку, если заболели второй раз

— Лечение ветряной оспы зависит от симптомов, в большинстве случаев достаточно обильного питья, жаропонижающих и антигистаминных препаратов для уменьшения зуда, — говорит медик.

Кроме того, врачи могут назначать дополнительные средства для снятия симптомов, такие как зуд и боль.

— В сложных случаях добавляются специфические противовирусные препараты (ацикловир, валацикловир). Лечение зависит от симптомов, независимо от того, какой раз болеет человек, — отмечает специалист.

Важно отметить, что консультация с врачом в любом случае является обязательной.

Специалист может провести дополнительные обследования для определения состояния иммунной системы и подобрать оптимальный план лечения.

Хотя шансов, что можно заболеть второй раз ветрянкой, не так уж и много, но они есть. Важно быть внимательным к своему организму и обращаться за медпомощью при первых симптомах.