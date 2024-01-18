Вітрянка часто вважається хворобою дитячого віку, однак, іноді вона може повертатися вже і в дорослому віці.

Лікар-інфекціоніст Діана Власова розповіла Фактам ICTV, чи можна захворіти вітрянкою вдруге, чому так відбувається та про особливості лікування.

Чи можна захворіти вітрянкою вдруге

Здебільшого, якщо один раз перехворіти на вітрянку, імунітет залишається на все життя.

Зараз дивляться

– У більшості випадків після перенесеного захворювання формується довічний імунітет, тому можна перехворіти лише раз, – зазначає лікарка.

Однак, хоча інфекція надає стійкий імунітет, існує можливість повторного зараження.

Це може трапитися у випадку, коли рівень антитіл до вірусу в організмі падає або коли вірус мутує.

– Також якщо першого разу імунітет не сформувався, то людина може захворіти повторно, – сказала експертка.

Інколи вірус може залишатися в організмі у вигляді “сплячої” інфекції. З плином часу, або внаслідок певних факторів, наприклад, стресу чи пригнічення імунної системи, вірус може активуватися знову.

Насправді, можна захворіти на вітрянку вдруге, але такі ситуації стаються дуже рідко.

Що робити, щоб не захворіти на вітрянку вдруге

– Для того, щоб дізнатися, чи захищені ви від вітряної віспи, варто здати аналіз на антитіла до Varicella zoster. Якщо аналіз негативний, слід зробити вакцину від вітрянки. Вона не входить у Календар щеплень, але є і для дітей, і для дорослих, – зазначає лікарка.

Щоб уникнути вітрянки другий раз у житті, важливо завжди дотримуватись правил особистої гігієни: регулярне миття рук та уникання контакту з людьми, які хворі на вітрянку, може допомогти у запобіганні зараженню.

– Стрес може пригнічувати імунну систему, тому важливо дотримуватися здорового способу життя та шукати методи самозаспокоєння, – радить фахівчиня.

Правильне харчування, ведення активного способу життя, регулярна фізична активність та достатній відпочинок підтримують здоров’я імунної системи, відповідно, захищають від вітрянки.

Як лікувати вітрянку, якщо захворіли вдруге

– Лікування вітряної віспи залежить від симптомів, у більшості випадків достатньо рясного пиття, жарознижувальних та антигістамінних препаратів для зменшення свербежу, – говорить медикиня.

Крім того, лікарі можуть призначати додаткові засоби для зняття симптомів, зокрема зуду та болю.

– У складних випадках додаються специфічні противірусні препарати (ацикловір, валацикловір). Лікування залежить від симптомів, незалежно від того, який раз хворіє людина, – наголошує фахівчиня.

Важливо відзначити, що консультація з лікарем у будь-якому випадку є обов’язковою.

Фахівець може провести додаткові обстеження для визначення стану імунної системи та підібрати оптимальний план лікування.

Хоча шансів, що можна захворіти вдруге на вітрянку, не так вже і багато, але вони є. Важливо бути уважним до свого організму та звертатися по меддопомогу при перших симптомах.