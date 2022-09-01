Жжение глаз — очень неприятное ощущение, которое мешает нормально жить. Глаза считаются самым чувствительным органом человека, поэтому игнорирование дискомфорта может стать причиной многих серьезных заболеваний.

Причины жжения глаз и как от этого избавиться-Фактам ICTV рассказал врач-офтальмолог.

Почему могут печь глаза

Врач-офтальмолог Александра Ярыга отмечает, что причин, почему глаза могут печь, миллион.

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— Например, начиная от банального синдрома сухого глаза, который сейчас диагностируется почти у каждого второго пациента, и заканчивая заворотом век, раздражением ресниц и тому подобным, — говорит врач.

Офтальмолог добавляет, что причин чрезвычайно много.

Внешние факторы

Это самая распространенная проблема. В глаза может попасть шампунь, мыло, косметика или бытовая химия. При попадании последней на слизистую, человек сразу почувствует сильное жжение и дискомфорт.

Такие симптомы возникают вследствие реакции слизистой оболочки на чужеродные частицы. Они начинают щипать глаза, появляется сильное слезотечение, а также жжение.

В первую очередь нужно смыть раздражитель большим количеством теплой воды, после чего промокнуть бумажным полотенцем.

Также довольно распространенная причина, особенно у женщин, — косметика. При выборе косметических средств обращайте внимание на их состав. Если там присутствуют агрессивные вещества, это может вызвать сильное жжение глаз.

Особое внимание следует уделять косметике, которая наносится непосредственно на глаза. Также не стоит забывать о гигиене — обязательно смывайте косметику вечером перед сном.

Если у вас есть привычка оставлять косметику на лице на ночь — это тоже может быть причиной жжения глаз.

Например, частое пребывание за монитором компьютера тоже может вызвать жжение и воспаление слизистой глаза. Решить эту проблему просто — закройте глаза на 30-40 секунд или сделайте специальную зарядку, напряжение спадет и можно продолжать работу.

— Чтобы избавиться от дискомфорта, нужно минимизировать использование гаджетов, попытаться комфортно организовать свое рабочее место, то есть должно быть хорошее освещение, не сидеть часто под кондиционерами. Также стоит пользоваться увлажняющими средствами для глаз, которые вам подбирает исключительно врач-офтальмолог, — рекомендует Александра Ярыга.

Врач добавляет, что этого не достаточно однозначно нужно обращаться к специалисту.

Аллергическая реакция

Если вы склонны к аллергиям, вам знакомо это неприятное чувство жжения в глазах и отечности. Аллергия вызывает различные неприятные ощущения — покраснение, состояние отечности и зуд.

Все симптомы остаются до тех пор, пока аллерген не будет устранен. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно подходить к процессу лечения комплексно.

Чтобы избавиться от неприятных симптомов применяйте капли, снимающие раздражение и покраснение, а также антигистаминные средства, которые действуют непосредственно на аллергическую реакцию.

Важным аспектом такого лечения является полное устранение аллергена. Для этого необходимо пересмотреть косметику, которой вы пользуетесь, изменить свой рацион питания, также временно исключить потенциальные аллергены.

Инфекционные заболевания

Серьезная причина жжения, с которой стоит обращаться к специалистам. Если вы испытываете сильный зуд, присутствует жжение глаз, которое сопровождается обильным слезотечением, вам необходимо немедленно обратиться к врачу.

Обычно такие симптомы являются характерными для конъюнктивита. Конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки, возникающее вследствие попадания инфекции. Однако не только эта болезнь может вызвать такие симптомы, поэтому стоит обратиться к врачу.

На самом деле, причин жжения глаз может быть очень много. Поход к врачу-офтальмологу — лучший способ получить ответы и найти решение, которое поможет именно вам.

Можно ли самостоятельно решить проблему жжения

Сегодня можно найти огромное количество средств, которые помогут избавиться от жжения глаз. Но не стоит заниматься самолечением!

Перед использованием любых капель или других препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Он сможет подобрать лекарственное средство, которое устранит очаг проблемы, его симптомы, а также проинструктирует по поводу дозировки, интервалов и тому подобное.

— Если проблема беспокоит вас постоянно, нужно обратиться к специалисту, чтобы правильно диагностировать проблему и понять, что ее вызывает, — советует врач.

Александра добавляет, поскольку причин жжения очень много, самостоятельно решить проблему сложно, ведь в первую очередь, нужно понять ее корень.

Кроме того, для каждой причины жжения необходимо использовать различные виды капель, которые помогут устранить конкретную проблему.

Например, если причина жжения в переутомлении или некачественной косметике, вы можете приобрести обычные увлажняющие капли, которые облегчат ситуацию. Но если проблема более серьезная — следует немедленно обращаться к офтальмологу.

В каких случая нужно срочно обращаться к врачу

Офтальмолог советует, если вас беспокоит постоянная боль, резко ухудшается зрение, появляются искорки или большое количество черных точек перед глазами, нужно срочно идти на прием к офтальмологу.