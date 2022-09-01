Печіння очей – дуже неприємне відчуття, яке заважає нормально жити. Очі вважаються найчутливішим органом людини, тому ігнорування дискомфорту може стати причиною багатьох серйозних захворювань.

Про причини печіння очей та як цього позбутися – Фактам ICTV розповів лікар-офтальмолог.

Чому можуть пекти очі

Лікар-офтальмолог Олександра Ярига зазначає, що причин, чому очі можуть пекти, мільйон.

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– Наприклад, починаючи від банальної причини синдрому сухого ока, який зараз діагностується майже у кожного другого пацієнта, й закінчуючи заворотом повік, подразненням вій тощо, – каже лікар.

Офтальмолог додає, що причин надзвичайно багато.

Зовнішні чинники

Це найпоширеніша проблема. В очі може потрапити шампунь, мило, косметика чи побутова хімія. Після потрапляння останньої на слизову, людина відразу відчує сильне печіння та дискомфорт.

Такі симптоми виникають внаслідок реакції слизової оболонки на чужорідні частинки. Вони починають щипати очі, з’являється сильна сльозотеча, а також печіння.

Насамперед потрібно змити подразник великою кількістю теплої води, після чого легенько протерти паперовим рушником.

Також доволі поширена причина, особливо у жінок – косметика. Під час вибору косметичних засобів завжди звертайте увагу на їх склад. Якщо там присутні агресивні речовини, це може викликати сильне печіння очей.

Особливу увагу слід приділяти косметиці, яка наноситься безпосередньо на очі. Також не варто забувати про гігієну – обов’язково змивайте косметику ввечері, перед сном.

Якщо у вас є звичка залишати косметику на обличчі на ніч – це теж може бути причиною печіння очей.

Наприклад, часте перебування за монітором комп’ютера теж може викликати печіння та запалення слизової ока. Вирішити цю проблему просто – заплющте очі на 30-40 секунд або зробіть спеціальну зарядку, напруга спаде і можна продовжувати роботу.

– Щоби позбутися дискомфорту, потрібно мінімізувати гаджети, спробувати комфортно організувати своє робоче місце, тобто має бути хороше освітлення, не сидіти часто під кондиціонерами. Також варто користуватися зволожувальними засобами для очей, які вам добере лікар-офтальмолог, – рекомендує Олександра Ярига.

Лікар додає, що якщо цього не достатньо, однозначно слід звертатися до спеціаліста.

Алергічна реакція

Якщо ви схильні до алергій, вам знайоме це неприємне відчуття печіння та набряклості на очах. Алергія викликає різні неприємні відчуття в очах – почервоніння, стан набряклості та свербіж.

Усі симптоми залишаються доти, доки алерген не буде усунений. Щоби впоратись із цією проблемою, потрібно підходити до процесу лікування комплексно.

Щоб позбутися неприємних симптомів, застосовуйте краплі, що знімають подразнення та почервоніння, а також антигістамінні засоби, які діють безпосередньо на алергічну реакцію.

Важливим аспектом такого лікування є повне усунення алергену. Для цього необхідно переглянути косметику, якою ви користуєтесь, змінити свій раціон харчування, тимчасово виключити потенційні алергени.

Інфекційні захворювання

Серйозна причина печіння, з якою варто звертатися до спеціалістів. Якщо ви відчуваєте сильний свербіж, присутнє печіння очей, яке супроводжуються рясною сльозотечею, вам необхідно негайно звернутися до лікаря.

Зазвичай, такі симптоми є характерними для кон’юнктивіту. Кон’юнктивіт – це запалення слизової оболонки, що виникає внаслідок потрапляння інфекції. Проте не лише ця хвороба може викликати такі симптоми, тому варто звернутися до лікаря.

Насправді причин печіння очей може бути дуже багато. Похід до лікаря-офтальмолога – найкращий спосіб отримати відповіді та знайти рішення, яке допоможе саме вам.

Чи можна самостійно вирішити проблему печіння

Сьогодні можна знайти величезну кількість засобів, які допоможуть позбутися печіння очей. Проте не варто займатися самолікуванням!

Перед використанням будь-яких крапель чи інших препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем. Він зможе добрати лікарський засіб, який усуне причину проблеми, її симптоми, а також проінструктує з приводу дозування, інтервалів тощо.

– Якщо проблема турбує вас постійно, потрібно звернутися до спеціаліста, щоби правильно діагностувати проблему та зрозуміти, що її викликає, – радить лікар.

Олександра додає, оскільки причин печіння дуже багато, самостійно вирішити проблему важко, адже першочергово, потрібно зрозуміти її корінь.

Крім того, для кожної причини печіння необхідно використовувати різні види крапель, які допоможуть усунути конкретну проблему.

Наприклад, якщо причина вашого печіння у перевтомі чи неякісній косметиці, ви можете придбати звичайні зволожувальні краплі, які полегшать ситуацію. Але якщо проблема серйозніша – слід негайно звертатися до офтальмолога.

У яких випадках потрібно терміново звертатися до лікаря

Офтальмолог радить, якщо вас турбує постійних біль, різко погіршується зір, з’являються іскорки чи велика кількість чорних цяток перед очима, потрібно терміново йти до офтальмолога.