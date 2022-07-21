Наскільки небезпечними можуть бути звичайні подряпини від котячих кігтів, що слід знати про ускладнення, які можуть виникнути внаслідок такого інфікування.

Про це досвідчені медики розповіли на своєму онлайн-майданчику Бережи себе.

– Хвороба котячих подряпин – це бактеріальна інфекція, яку можуть передати нам коти. Захворіти можна, якщо кішка вкусила, подряпала або обслинила пошкоджену ділянку шкіри, – йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що орієнтовно через 3-14 днів після укусу або подряпини можна помітити, що ранка трохи запалилася: набрякла, почервоніла або навіть загноїлася, лімфовузли біля пошкодженої ділянки запалюються — стають набряклими, чутливими і болючими.

До цього можуть додатися такі симптоми:

підвищення температури;

головний біль;

відсутність апетиту;

сильна втома.

Ранку слід ретельно промити чистою водою з милом.

Часто така хвороба проходить самостійно і не вимагає особливого лікування. Однак, за деякими даними, близько 14% пацієнтів мають ускладнення.

Наприклад, хвороба поширюється на нервову систему, страждає печінка, селезінка, очі. Тоді необхідна антибіотикотерапія. У будь-якому випадку, призначити необхідне лікування може тільки сімейний лікар.

Джерело: Бережи себе