Наскільки небезпечними можуть бути звичайні подряпини від котячих кігтів, що слід знати про ускладнення, які можуть виникнути внаслідок такого інфікування.
Про це досвідчені медики розповіли на своєму онлайн-майданчику Бережи себе.
– Хвороба котячих подряпин – це бактеріальна інфекція, яку можуть передати нам коти. Захворіти можна, якщо кішка вкусила, подряпала або обслинила пошкоджену ділянку шкіри, – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що орієнтовно через 3-14 днів після укусу або подряпини можна помітити, що ранка трохи запалилася: набрякла, почервоніла або навіть загноїлася, лімфовузли біля пошкодженої ділянки запалюються — стають набряклими, чутливими і болючими.
До цього можуть додатися такі симптоми:
- підвищення температури;
- головний біль;
- відсутність апетиту;
- сильна втома.
Ранку слід ретельно промити чистою водою з милом.
Часто така хвороба проходить самостійно і не вимагає особливого лікування. Однак, за деякими даними, близько 14% пацієнтів мають ускладнення.
Наприклад, хвороба поширюється на нервову систему, страждає печінка, селезінка, очі. Тоді необхідна антибіотикотерапія. У будь-якому випадку, призначити необхідне лікування може тільки сімейний лікар.
Джерело: Бережи себе