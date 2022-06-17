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У Печерському районі: у Києві зареєстровано випадок сказу у бездомного кота

17 Червня 2022, 11:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сказ
Джерело: Depositphotos

У Печерському районі Києва зареєстровано випадок сказу у бездомного кота. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба людей та тварин. Збудником сказу є вірус, що вражає центральну нервову систему. Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу, – нагадав Микола Поворозник.

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Відзначається, що наразі фахівці Держпродспоживслужби проводять відповідні заходи на території Печерського району та міста в цілому.

Нагадуємо. Якщо вас вкусила тварина, фахівці радять рясно промити рану водою з милом та звернутися до лікаря.

Зараз дивляться

Щоб запобігти зараженню тварин сказом, їм треба щорічно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватися правил утримання.

Джерело
КМДА
Теги
Безпритульні тварини Вакцини від сказу КМДА Сказ
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