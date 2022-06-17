В Печерском районе Киева зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

— Бешенство – особо опасная инфекционная болезнь людей и животных. Возбудителем бешенства является вирус, поражающий центральную нервную систему. Заражение бешенством происходит через поврежденные кожные покровы или слизистые оболочки во время укуса, — напомнил Николай Поворозник.

Отмечается, что в настоящее время специалисты Госпродпотребслужбы проводят соответствующие мероприятия на территории Печерского района и города в целом.

Напоминаем. Если вас укусило животное, специалисты советуют обильно промыть рану водой с мылом и обратиться к врачу.

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Чтобы предотвратить заражение животных бешенством, им надо ежегодно делать профилактические прививки, а также соблюдать правила содержания.