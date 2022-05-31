В Украине существует около 14 тыс. могильников животных, которые болели сибирской язвой. Попадание туда вражеских снарядов, а затем подмывание грунтовыми водами может спровоцировать вспышку.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что эта болезнь от человека к человеку почти не передается, а все скотомогильники, которые могут быть источником инфицирования, должны быть размещены далеко за пределами жилых массивов. По его словам, большой угрозы сибирская язва пока не несет.

– В случае попадания снарядов, подмывания почвы потенциальный контакт с сибирской язвой людей, проживающих рядом со скотомогильниками, действительно возможен. Однако пока мы проводим аудит всех могильников, – отметил Кузин.

На деоккупированных территориях Центр контроля и профилактики болезней совместно с Госпродпотребслужбой проводят аудит всех таких скотомогильников. Если эксперты видят нарушение целостности, принимают стандартные меры – это дезинфекция, а затем повторное консервирование.

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Кроме того, в Минздраве предложили, чтобы специалисты центров контроля и профилактики болезней Украины дополнительно проинспектировали все могильники, которые находятся на их территориях.

Кузин напомнил, что все скотомогильники в соответствии с государственными санитарными правилами и нормами должны быть размещены на значительном расстоянии от жилых массивов. Чаще всего – за пределами населенных пунктов или жилой застройки.

Он отметил, что сибирская язва лечится антибиотикотерапией на госпитальном этапе. Случаи заболевания, которые регистрировались на территории Украины, проходили преимущественно в средней или легкой форме и довольно быстро подвергались лечению. На уровне областей имеются соответствующие резервы антибиотиков для лечения подавляющего большинства инфекционных заболеваний.