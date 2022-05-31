В Україні існує близько 14 тис. могильників тварин, що хворіли на сибірську виразку. Потрапляння туди ворожих снарядів, а потім підмивання ґрунтовими водами може спровокувати спалах.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що ця хвороба від людини до людини майже не передається, а всі скотомогильники, які потенційно можуть бути джерелом інфікування, мають бути розміщені далеко за межами житлових масивів. За його словами, великої загрози сибірка наразі не несе.

– У разі влучання снарядів, підмивання ґрунту потенційний контакт із сибіркою людей, які мешкають поруч зі скотомогильниками, справді можливий. Проте наразі ми проводимо аудит всіх могильників, – зазначив Кузін.

На деокупованих територіях Центр контролю та профілактики хвороб спільно з Держпродспоживслужбою проводять аудит усіх таких скотомогильників. Якщо експерти бачать порушення цілісності, вживають стандартних заходів — це дезінфекція, а потім повторне консервування.

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Крім того, у МОЗ запропонували, щоб фахівці центрів з контролю та профілактики хвороб України додатково проінспектували всі могильники, які є на їхніх територіях.

Кузін нагадав, що всі скотомогильники, відповідно до державних санітарних правил і норм, мають бути розміщені на значній відстані від житлових масивів. Найчастіше — за межами населених пунктів або житлової забудови.

Він наголосив, що сибірська виразка лікується антибіотикотерапією на госпітальному етапі. Випадки захворювання, які реєструвалися на території України, проходили переважно в середній або легкій формі та доволі швидко піддавалися лікуванню. На рівні областей є відповідні резерви антибіотиків для лікування переважної більшості інфекційних хвороб.