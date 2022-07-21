Насколько опасными могут быть обычные царапины от кошачьих когтей, что следует знать об осложнениях, которые могут возникнуть вследствие такого инфицирования.

Об этом опытные медики рассказали на своей онлайн-площадке Береги себя.

— Болезнь кошачьих царапин — это бактериальная инфекция, которую могут передать нам коты. Заболеть можно, если кошка укусила, поцарапала или обслюнявила поврежденный участок кожи, — говорится в сообщении.

Читайте также: Медики Харькова извлекли из желудка ребенка сразу пять монет

Сейчас смотрят

Отмечается, что ориентировочно через 3-14 дней после укуса или царапины можно заметить, что ранка немного воспалилась: отекла, покраснела или даже загноилась, лимфоузлы возле поврежденного участка воспаляются — становятся набрякшими, чувствительными и болезненными.

К этому могут прибавиться следующие симптомы:

повышение температуры;

головная боль;

отсутствие аппетита;

сильная усталость.

Ранку следует тщательно промыть чистой водой с мылом.

Часто такая болезнь проходит самостоятельно и не требует особого лечения. Однако, по некоторым данным, около 14% пациентов имеют осложнения.

Например, болезнь распространяется на нервную систему, страдают печень, селезенка, глаза. Тогда необходима антибиотикотерапия. В любом случае, назначить необходимое лечение может только семейный врач.

Источник: Береги себя