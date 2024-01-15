У каждого человека иногда слезятся глаза. Слезы текут не только от горя, но и при сильном волнении или радости, во время смеха, при рвоте, кашле и зевании, а также при сильном раздражении вкусовых рецепторов, например, от острой или кислой еды. Кроме того, некоторые летучие вещества в воздухе могут вызвать просто поток слез. Об этом знает каждый, кому хоть раз в жизни доводилось резать репчатый лук. О том, в каких случаях следует беспокоиться, если слезятся глаза, и можно ли помочь себе самостоятельно – далее в материале.

Причины, по которым могут слезиться глаза

Если глаза слезятся редко и причина не вызывает сомнений, то нужно устранить раздражающий фактор. Если причина слезотечения непонятна и сопровождается другими симптомами, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Чаще всего глаза слезятся по нескольким причинам, которые довольно легко определить и устранить.

Сейчас смотрят

Травма глаза

Если травма незначительная (например, небольшой ушиб), слеза перестанет течь максимум через пару часов. Если спустя два-три часа после травмы слезотечение не прекращается, глаз болит и отекает, есть нарушения зрения (пятна, мушки в глазах), нужно немедленно обратиться за скорой офтальмологической помощью.

Простуда

При респираторных вирусных инфекциях с сильным насморком и высокой температурой может возникать слезотечение. Этот симптом обычно проходит через пару дней, когда температура тела падает, а насморк уменьшается. В таких случаях консультация офтальмолога не нужна.

Конъюнктивит

Если у вас чешутся и слезятся глаза, это может быть признаком инфекции глаз или аллергии. Дополнительными симптомами, указывающими на конъюнктивит, могут быть гнойные выделения из глаз, из-за которых слипаются ресницы, а также жжение и боли в глазах. В таком случае нужно записаться на прием к офтальмологу. Если такие симптомы у вас появляются в определенное время года или, например, после общения с животными, нужна консультация аллерголога.

Перепад температур, мороз, горячий сухой воздух

Слезотечение часто может возникать в холодное время года при выходе на улицу или в помещении, где работает кондиционер или обогреватель. Причина этого – сухость воздуха и перепад температур в помещении и на улице. Если глаза чувствительно реагируют на такие условия, но через несколько минут адаптируются и перестают слезиться, то беспокоиться не стоит. Если же слезотечение не прекращается долгое время, это может свидетельствовать о том, что есть офтальмологическая проблема – например, синдром сухого глаза.

Яркий свет

Глаза могут слезиться при повышенной чувствительности к свету. Например, слезотечение может возникнуть на ярком солнце, когда на улице много снега или в помещении с очень ярким освещением (при видеосъемке, на сцене или просто при неправильно расположенных источниках света).

Светочувствительность также может быть симптомом офтальмологических заболеваний, поэтому консультация офтальмолога в такой ситуации будет совсем не лишней.

Синдром сухого глаза

Это состояние связано с недостаточной выработкой слезной жидкости или изменением ее водно-солевого состава, из-за чего слизистая оболочка глаза пересыхает. В таких случаях требуется диагностика и лечение. Обычно назначают капли искусственной слезы с содержанием гиалуроновой кислоты.

Кроме слезотечения, это заболевание сопровождается еще несколькими симптомами:

жжение в глазах;

повышенная утомляемость глаз (особенно при работе за компьютером или чтении);

покраснение глаз;

зуд в глазах или ощущение инородного тела;

повышенная светочувствительность – болевые ощущения и слезотечение от яркого света;

слезотечение от ветра, мороза и горячего сухого воздуха;

дискомфорт от контактных линз.

Закупорка слезного канала

Еще одна возможная причина, по которой слезятся глаза – это закупорка слезного протока. В таком состоянии слезы не могут нормально вытекать наружу, и глаза начинают слезиться. Эта патология обычно хорошо поддается лечению, но диагноз можно поставить только после обследования у офтальмолога.

Основными причинами закупорки слезных протоков могут быть челюстно-лицевые аномалии развития, инфекции, травмы, опухоли, полипы или механическая закупорка грязью или выделениями. Иногда закупорку слезных каналов могут вызывать некоторые глазные и назальные капли.

Кроме вышеперечисленных причин, глаза могут слезиться:

при раздражении от пыли или химических веществ;

при постоянном напряжении глаз;

попадании в глаз инородного тела.

Когда нужно обращаться к врачу

В большинстве случаев слезотечение носит временный характер и быстро проходит, если устранить его причину. Но если эта проблема беспокоит вас постоянно, нужно обратиться за медицинской помощью.

Вот ситуации, которые требуют незамедлительного обращения к врачу:

потеря или нарушение зрения;

травма глаза, которая сопровождается сильной болью, гематомой или кровотечением;

попадание в глаз химических веществ;

гнойные выделения из глаз;

инородное тело в глазу;

сильный отек или покраснение глаза;

сильная головная боль, которая сопровождается слезотечением.

Как помочь себе самостоятельно, если слезятся глаза

Если вы точно знаете причину, по которой у вас слезятся глаза, и это не связано с конкретными заболеваниями, есть несколько способов, как справиться с проблемой в домашних условиях.

Вот несколько простых и действенных советов: