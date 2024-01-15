У каждого человека иногда слезятся глаза. Слезы текут не только от горя, но и при сильном волнении или радости, во время смеха, при рвоте, кашле и зевании, а также при сильном раздражении вкусовых рецепторов, например, от острой или кислой еды. Кроме того, некоторые летучие вещества в воздухе могут вызвать просто поток слез. Об этом знает каждый, кому хоть раз в жизни доводилось резать репчатый лук. О том, в каких случаях следует беспокоиться, если слезятся глаза, и можно ли помочь себе самостоятельно – далее в материале.
Причины, по которым могут слезиться глаза
Если глаза слезятся редко и причина не вызывает сомнений, то нужно устранить раздражающий фактор. Если причина слезотечения непонятна и сопровождается другими симптомами, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Чаще всего глаза слезятся по нескольким причинам, которые довольно легко определить и устранить.
Травма глаза
Если травма незначительная (например, небольшой ушиб), слеза перестанет течь максимум через пару часов. Если спустя два-три часа после травмы слезотечение не прекращается, глаз болит и отекает, есть нарушения зрения (пятна, мушки в глазах), нужно немедленно обратиться за скорой офтальмологической помощью.
Простуда
При респираторных вирусных инфекциях с сильным насморком и высокой температурой может возникать слезотечение. Этот симптом обычно проходит через пару дней, когда температура тела падает, а насморк уменьшается. В таких случаях консультация офтальмолога не нужна.
Конъюнктивит
Если у вас чешутся и слезятся глаза, это может быть признаком инфекции глаз или аллергии. Дополнительными симптомами, указывающими на конъюнктивит, могут быть гнойные выделения из глаз, из-за которых слипаются ресницы, а также жжение и боли в глазах. В таком случае нужно записаться на прием к офтальмологу. Если такие симптомы у вас появляются в определенное время года или, например, после общения с животными, нужна консультация аллерголога.
Перепад температур, мороз, горячий сухой воздух
Слезотечение часто может возникать в холодное время года при выходе на улицу или в помещении, где работает кондиционер или обогреватель. Причина этого – сухость воздуха и перепад температур в помещении и на улице. Если глаза чувствительно реагируют на такие условия, но через несколько минут адаптируются и перестают слезиться, то беспокоиться не стоит. Если же слезотечение не прекращается долгое время, это может свидетельствовать о том, что есть офтальмологическая проблема – например, синдром сухого глаза.
Яркий свет
Глаза могут слезиться при повышенной чувствительности к свету. Например, слезотечение может возникнуть на ярком солнце, когда на улице много снега или в помещении с очень ярким освещением (при видеосъемке, на сцене или просто при неправильно расположенных источниках света).
Светочувствительность также может быть симптомом офтальмологических заболеваний, поэтому консультация офтальмолога в такой ситуации будет совсем не лишней.
Синдром сухого глаза
Это состояние связано с недостаточной выработкой слезной жидкости или изменением ее водно-солевого состава, из-за чего слизистая оболочка глаза пересыхает. В таких случаях требуется диагностика и лечение. Обычно назначают капли искусственной слезы с содержанием гиалуроновой кислоты.
Кроме слезотечения, это заболевание сопровождается еще несколькими симптомами:
- жжение в глазах;
- повышенная утомляемость глаз (особенно при работе за компьютером или чтении);
- покраснение глаз;
- зуд в глазах или ощущение инородного тела;
- повышенная светочувствительность – болевые ощущения и слезотечение от яркого света;
- слезотечение от ветра, мороза и горячего сухого воздуха;
- дискомфорт от контактных линз.
Закупорка слезного канала
Еще одна возможная причина, по которой слезятся глаза – это закупорка слезного протока. В таком состоянии слезы не могут нормально вытекать наружу, и глаза начинают слезиться. Эта патология обычно хорошо поддается лечению, но диагноз можно поставить только после обследования у офтальмолога.
Основными причинами закупорки слезных протоков могут быть челюстно-лицевые аномалии развития, инфекции, травмы, опухоли, полипы или механическая закупорка грязью или выделениями. Иногда закупорку слезных каналов могут вызывать некоторые глазные и назальные капли.
Кроме вышеперечисленных причин, глаза могут слезиться:
- при раздражении от пыли или химических веществ;
- при постоянном напряжении глаз;
- попадании в глаз инородного тела.
Когда нужно обращаться к врачу
В большинстве случаев слезотечение носит временный характер и быстро проходит, если устранить его причину. Но если эта проблема беспокоит вас постоянно, нужно обратиться за медицинской помощью.
Вот ситуации, которые требуют незамедлительного обращения к врачу:
- потеря или нарушение зрения;
- травма глаза, которая сопровождается сильной болью, гематомой или кровотечением;
- попадание в глаз химических веществ;
- гнойные выделения из глаз;
- инородное тело в глазу;
- сильный отек или покраснение глаза;
- сильная головная боль, которая сопровождается слезотечением.
Как помочь себе самостоятельно, если слезятся глаза
Если вы точно знаете причину, по которой у вас слезятся глаза, и это не связано с конкретными заболеваниями, есть несколько способов, как справиться с проблемой в домашних условиях.
Вот несколько простых и действенных советов:
- Никогда не трите глаза грязными руками.
- Не используйте просроченную косметику и средства гигиены.
- Носите солнцезащитные очки не только летом, но и зимой в снежную погоду.
- Установите в доме увлажнители воздуха и датчики влажности. Рекомендуемая влажность в квартире – от 45% до 60%.
- После достижения 40 лет регулярно проходите обследование у офтальмолога, чтобы не допустить развития хронических заболеваний, риск которых увеличивается с возрастом.