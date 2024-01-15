У кожної людини іноді сльозяться очі. Сльози течуть не тільки від горя, але і від сильного хвилювання або радості, під час сміху, блювоти, кашлю і позіхання, а також від сильного подразнення смакових рецепторів, наприклад, від гострої або кислої їжі. Крім того, деякі леткі речовини у повітрі можуть викликати просто потік сліз. Про це знає кожен, кому хоч раз у житті доводилося різати цибулю. Про те, у яких випадках слід турбуватися, якщо сльозяться очі, і чи можна допомогти собі самостійно – далі у матеріалі.

Причини, через які можуть сльозитися очі

Якщо очі сльозяться рідко і причина не викликає сумнівів, потрібно усунути дратівливий фактор. Якщо причина сльозотечі незрозуміла та супроводжується іншими симптомами, слід звернутися по кваліфіковану медичну допомогу.

Найчастіше очі сльозяться з кількох причин, які досить легко визначити та усунути.

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Травма ока

Якщо травма незначна (наприклад, невеликий забій), сльоза перестає текти максимум через кілька годин. Якщо за дві-три години після травми сльозотеча не припиняється, око болить і набрякає, є порушення зору (плями, мушки в очах), потрібно негайно звернутися по швидку офтальмологічну допомогу.

Застуда

У разі виникнення респіраторних вірусних інфекцій із сильним нежитем та високою температурою може з’являтися сльозотеча. Цей симптом зазвичай минає через кілька днів, коли температура тіла падає, а нежить зменшується. У такому разі консультація офтальмолога не потрібна.

Кон’юнктивіт

Якщо у вас сверблять і сльозяться очі, це може бути ознакою інфекції очей або алергії. Додатковими симптомами, що вказують на кон’юнктивіт, можуть бути гнійні виділення з очей, через які злипаються вії, а також печіння і біль в очах. У такому разі потрібно записатися на прийом до офтальмолога. Якщо такі симптоми у вас з’являються в певний час року або, наприклад, після спілкування з тваринами, потрібна консультація алерголога.

Перепад температур, мороз, гаряче сухе повітря

Сльозотеча часто може виникати в холодну пору року при виході на вулицю або в приміщенні, де працює кондиціонер чи обігрівач. Причина цього – сухість повітря та перепад температур у приміщенні й на вулиці. Якщо очі чутливо реагують на такі умови, але за кілька хвилин адаптуються і перестають сльозитися, то турбуватися не варто. Якщо сльозотеча не припиняється довгий час, це може свідчити про те, що є офтальмологічна проблема – наприклад, синдром сухого ока.

Яскраве світло

Очі можуть сльозитись за підвищеної чутливості до світла. Наприклад, сльозотеча може виникнути на яскравому сонці, коли на вулиці багато снігу або в приміщенні з дуже яскравим освітленням (під час відеозйомки, на сцені або просто за неправильно розташованих джерел світла).

Світлочутливість може бути симптомом офтальмологічних захворювань, тому консультація офтальмолога в такій ситуації буде зовсім не зайвою.

Синдром сухого ока

Цей стан пов’язаний з недостатнім виробленням слізної рідини або зміною її водно-сольового складу, через що слизова оболонка ока пересихає. У таких випадках потрібна діагностика та лікування. Зазвичай призначають краплі штучної сльози із вмістом гіалуронової кислоти.

Крім сльозотечі, це захворювання супроводжується ще кількома симптомами:

печіння в очах;

підвищена стомлюваність очей (особливо під час роботи за комп’ютером чи читання);

почервоніння очей;

свербіж в очах або відчуття стороннього тіла;

підвищена світлочутливість – больові відчуття та сльозотеча від яскравого світла;

сльозотеча від вітру, морозу та гарячого сухого повітря;

дискомфорт від контактних лінз.

Закупорювання слізного каналу

Ще одна можлива причина, через яку сльозяться очі – це закупорювання слізної протоки. У такому стані сльози не можуть нормально витікати назовні, і очі починають сльозитися. Ця патологія зазвичай добре піддається лікуванню, але діагноз можна поставити лише після обстеження у офтальмолога.

Основними причинами закупорювання слізних протоків можуть бути щелепно-лицьові аномалії розвитку, інфекції, травми, пухлини, поліпи або механічне закупорювання брудом або виділеннями. Іноді закупорювання слізних каналів можуть викликати деякі очні та назальні краплі.

Крім вищезгаданих причин, очі можуть сльозитися:

при подразненні від пилу чи хімічних речовин;

при постійній напрузі очей;

потраплянні в око стороннього тіла.

Коли потрібно звертатися до лікаря

У більшості випадків сльозотеча має тимчасовий характер і швидко минає, якщо усунути її причину. Але якщо ця проблема хвилює вас постійно, потрібно звернутися по медичну допомогу.

Ось ситуації, які вимагають негайного звернення до лікаря:

втрата чи порушення зору;

травма ока, що супроводжується сильним болем, гематомою або кровотечею;

потрапляння в око хімічних речовин;

гнійні виділення з очей;

стороннє тіло в оці;

сильний набряк чи почервоніння ока;

сильний головний біль, що супроводжується сльозотечею.

Як допомогти собі самостійно, якщо сльозяться очі

Якщо вам достеменно відома причина, через яку у вас сльозяться очі, і це не пов’язано з конкретними захворюваннями, є кілька способів, як упоратися з проблемою в домашніх умовах.

Ось кілька простих та дієвих порад: