Боль в нижней части спины — довольно распространенная жалоба, с которой женщины обращаются к врачу.
То, почему болит поясница у женщин и как от этого избавиться в домашних условиях, объясняет семейный врач Ирина Микита.
Боль в пояснице у женщин: причины
- Гинекологические проблемы. Эндометриоз, доброкачественные образования в матке, воспаление яичников, опущение матки или другие заболевания.
- Камни в почках.
- Напряжение мышц вследствие физической нагрузки, сидячая работа или травма.
- Остеохондроз и грыжи.
— Под остеохондрозом люди часто понимают так называемое отложение солей, но это не так. На самом деле, остеохондроз — это деформация костных и хрящевых структур позвоночника, — объясняет Ирина Микита.
Когда обращаться к врачу
— При острой боли, особенно, если она возникает во время беременности и сопровождается другими симптомами, такими, как высокая температура, изменение цвета мочи, слабость или тошнота, острая стреляющая боль в спине, — говорит Ирина Микита.Сейчас смотрят
Как облегчить боль в пояснице в домашних условиях
Отдых. Попробуйте избегать чрезмерных физических нагрузок. Таким образом мышцы восстановятся.
Лекарства без рецепта. Противовоспалительные средства (ибупрофен или парацетамол в соответствующей дозировке) помогут уменьшить воспаление и боль.
Йога и упражнения на расслабление снимают напряжение в мышцах, помогают улучшить гибкость и уменьшают боль.
Массаж. Массажные движения также снимают мышечное напряжение и способствуют расслаблению.
Правильная поза для сидения помогает избежать чрезмерного давления на мышцы спины.
Качественный сон. Взрослый человек должен спать не менее 7 часов в сутки. Попробуйте обеспечить себе достаточное количество качественного сна.
Контроль массы тела, если у человека есть лишний вес.
— Эти советы являются общими, каждый случай нужно рассматривать индивидуально, поэтому обязательно обратитесь за медицинской помощью для диагностики и лечения, — советует семейный врач.