Боль в нижней части спины — довольно распространенная жалоба, с которой женщины обращаются к врачу.

То, почему болит поясница у женщин и как от этого избавиться в домашних условиях, объясняет семейный врач Ирина Микита.

Боль в пояснице у женщин: причины

Гинекологические проблемы. Эндометриоз, доброкачественные образования в матке, воспаление яичников, опущение матки или другие заболевания.

Эндометриоз, доброкачественные образования в матке, воспаление яичников, опущение матки или другие заболевания. Камни в почках.

Напряжение мышц вследствие физической нагрузки, сидячая работа или травма.

вследствие физической нагрузки, сидячая работа или травма. Остеохондроз и грыжи.

— Под остеохондрозом люди часто понимают так называемое отложение солей, но это не так. На самом деле, остеохондроз — это деформация костных и хрящевых структур позвоночника, — объясняет Ирина Микита.

Когда обращаться к врачу

— При острой боли, особенно, если она возникает во время беременности и сопровождается другими симптомами, такими, как высокая температура, изменение цвета мочи, слабость или тошнота, острая стреляющая боль в спине, — говорит Ирина Микита. Сейчас смотрят

Как облегчить боль в пояснице в домашних условиях

Отдых. Попробуйте избегать чрезмерных физических нагрузок. Таким образом мышцы восстановятся.

Лекарства без рецепта. Противовоспалительные средства (ибупрофен или парацетамол в соответствующей дозировке) помогут уменьшить воспаление и боль.

Йога и упражнения на расслабление снимают напряжение в мышцах, помогают улучшить гибкость и уменьшают боль.

Массаж. Массажные движения также снимают мышечное напряжение и способствуют расслаблению.

Правильная поза для сидения помогает избежать чрезмерного давления на мышцы спины.

Качественный сон. Взрослый человек должен спать не менее 7 часов в сутки. Попробуйте обеспечить себе достаточное количество качественного сна.

Контроль массы тела, если у человека есть лишний вес.