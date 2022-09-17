Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Карта тела

Поясничная грыжа: как болит, симптомы и лечение

17 сентября 2022, 17:16
Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV Виктория Мазепина невролог
як болить поперекова грижа
Источник: Depositphotos

Межпозвонковая грыжа, в зависимости от локализации, может быть шейного, грудного или поясничного отделений. Потому что позвоночник — сложная биомеханическая система, поэтому нуждается в постоянной и тщательной заботе, — объясняет врач-невролог Виктория Мазепина.

На поясничную часть позвоночника приходится наибольшая статическая и динамическая нагрузка, поэтому межпозвонковый диск поясницы чаще деформируются. Диски выполняют амортизирующую функцию – смягчают толчки позвонков при ходьбе и других нагрузках. Межпозвоночная грыжа – это заболевание, характеризующееся выходом ядра межпозвонкового диска за пределы межпозвонкового пространства.

Почему образуются грыжи

Сейчас смотрят
  • Физическая перегрузка. Чаще страдают люди, работающие физически, ежедневно поднимая тяжелые вещи. В группе риска и профессиональные спортсмены и посещающие тренажерные залы. Ведь травмы могут произойти при нарушении техники выполнения упражнений.
  • Нарушения осанки, заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиозы, деформации таза) и плоскостопие.
  • Работники IТ-отрасли, офисные работники тоже в группе риска. Статическое сидение по 8 часов с редкими перерывами на разминку ухудшает кровоснабжение позвоночника и ухудшает лимфоотток.
  • Эндокринные нарушения, избыточный вес, ожирение.

Симптом поясничной грыжи

На ранних стадиях симптомы нередко отсутствуют или имеют слабую степень выраженности.

Со временем при прогрессировании болезни могут возникать жалобы на:

  • сильная боль в спине после физической нагрузки или длительной статической нагрузки;
  • боль может быть острой, отдавать в ягодицу и заднюю поверхность бедра, вдоль заднебоковой поверхности голени;
  • сначала могут беспокоить парестезии (ощущение ползания муравьев по коже), а далее стойкое онемение пальцев стопы или части бедра и голени;
  • постоянное ощущение напряжения мышц поясничного участка и чувство усталости мышц на ноге;
  • постепенно может появиться снижение тонуса мышц, в дальнейшем – гипотрофии мышц ягодицы, бедра, голени;
  • если грыжа вызывает стеноз (сужение) позвоночного канала, то может возникать так называемая перемежающаяся хромота, когда человек вынужден останавливаться и присесть, прежде чем двигаться дальше;
  • характерной болью при сложной грыже является сильная жгучая боль;
  • может возникнуть слабость мышц нижней конечности, а иногда даже невозможность двигать по стопе.

Наиболее опасным следствием межпозвонковой грыжи считается компрессия спинного мозга – это слабость в ногах, нарушение чувствительности нижней части туловища, а также нарушение функции тазовых органов (задержка мочеиспускания и кала).

Лечение поясничной грыжи

В зависимости от стадии заболевания и симптомов наличие осложнений лечения может быть консервативным – это сочетание медикаментозного лечения и курса лечения с вертебрологом-реабилитологом.

При неэффективности такого лечения, при прогрессировании симптомов и признаков поражения нервного корешка или спинного мозга требуется консультация нейрохирурга и оперативное лечение.

Методом диагностики является МРТ поясничного участка или КТ (при отсутствии МРТ).

Профилактикой болезни является:

  • систематическая рациональная физическая нагрузка;
  • консультация врача ЛФК, кинезио-эрготерапевта;
  • борьба с избыточным весом тела;
  • ортопедическая обувь при плоскостопии (после консультации ортопеда-травматолога);
  • эргономичное устройство рабочего места;
  • коррекция эндокринной патологии (метаболические нарушения).
Читайте также:
болит спинаБоль в спине между лопатками: почему возникает и как лечить

Теги
поради лікаря хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь