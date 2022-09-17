Межпозвонковая грыжа, в зависимости от локализации, может быть шейного, грудного или поясничного отделений. Потому что позвоночник — сложная биомеханическая система, поэтому нуждается в постоянной и тщательной заботе, — объясняет врач-невролог Виктория Мазепина.

На поясничную часть позвоночника приходится наибольшая статическая и динамическая нагрузка, поэтому межпозвонковый диск поясницы чаще деформируются. Диски выполняют амортизирующую функцию – смягчают толчки позвонков при ходьбе и других нагрузках. Межпозвоночная грыжа – это заболевание, характеризующееся выходом ядра межпозвонкового диска за пределы межпозвонкового пространства.

Почему образуются грыжи

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Физическая перегрузка. Чаще страдают люди, работающие физически, ежедневно поднимая тяжелые вещи. В группе риска и профессиональные спортсмены и посещающие тренажерные залы. Ведь травмы могут произойти при нарушении техники выполнения упражнений.

Нарушения осанки, заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиозы, деформации таза) и плоскостопие.

Работники IТ-отрасли, офисные работники тоже в группе риска. Статическое сидение по 8 часов с редкими перерывами на разминку ухудшает кровоснабжение позвоночника и ухудшает лимфоотток.

Эндокринные нарушения, избыточный вес, ожирение.

Симптом поясничной грыжи

На ранних стадиях симптомы нередко отсутствуют или имеют слабую степень выраженности.

Со временем при прогрессировании болезни могут возникать жалобы на:

сильная боль в спине после физической нагрузки или длительной статической нагрузки;

боль может быть острой, отдавать в ягодицу и заднюю поверхность бедра, вдоль заднебоковой поверхности голени;

сначала могут беспокоить парестезии (ощущение ползания муравьев по коже), а далее стойкое онемение пальцев стопы или части бедра и голени;

постоянное ощущение напряжения мышц поясничного участка и чувство усталости мышц на ноге;

постепенно может появиться снижение тонуса мышц, в дальнейшем – гипотрофии мышц ягодицы, бедра, голени;

если грыжа вызывает стеноз (сужение) позвоночного канала, то может возникать так называемая перемежающаяся хромота, когда человек вынужден останавливаться и присесть, прежде чем двигаться дальше;

характерной болью при сложной грыже является сильная жгучая боль;

может возникнуть слабость мышц нижней конечности, а иногда даже невозможность двигать по стопе.

Наиболее опасным следствием межпозвонковой грыжи считается компрессия спинного мозга – это слабость в ногах, нарушение чувствительности нижней части туловища, а также нарушение функции тазовых органов (задержка мочеиспускания и кала).

Лечение поясничной грыжи

В зависимости от стадии заболевания и симптомов наличие осложнений лечения может быть консервативным – это сочетание медикаментозного лечения и курса лечения с вертебрологом-реабилитологом.

При неэффективности такого лечения, при прогрессировании симптомов и признаков поражения нервного корешка или спинного мозга требуется консультация нейрохирурга и оперативное лечение.

Методом диагностики является МРТ поясничного участка или КТ (при отсутствии МРТ).

Профилактикой болезни является: