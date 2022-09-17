як болить поперекова грижа

Міжхребцева грижа, залежно від локалізації, може бути шийного, грудного чи поперекового відділків. Бо хребет – складна біомеханічна система, тому потребує постійної та ретельної турботи, – пояснює лікар-невролог Вікторія Мазепіна.
На поперекову частину хребта припадає найбільше статичне та динамічне навантаження, тому міжхребцевий диск попереку частіше деформуються. Диски виконують амортизуючу функцію – пом’якшують поштовхи хребців при ходьбі та інших навантаженнях. Міжхребцева грижа – це захворювання, яке характеризується виходом ядра міжхребцевого диску за межі міжхребцевого простору.
Чому утворюються грижі
- Фізичне навантаження. Найчастіше страждають люди, які працюють фізично, щодня піднімаючи важкі речі. У групы ризику і професійні спортсмени та ті, хто відвідує тренажерні зали. Адже травми можуть статися під час порушення техніки виконання вправ.
- Порушення постави, захворювання опорно-рухового апарату (сколіози, деформаціі тазу) та плоскостопість.
- Працівники ІТ-галузі, офісні працівники теж у групі ризику. Статичне сидіння по 8 годин із рідкими перервами на розминку погіршує кровопостачання хребта та погіршує лимфовідтік.
- Ендокринні порушення, надмірна вага, ожиріння.
Симптом поперекової грижі
На ранніх стадіях симптоми нерідко відсутні або мають слабкий ступінь виразності.
Із часом , при прогресуванні хвороби, можуть виникати скарги на:
- сильний біль у спині після фізичного навантаження або довготривалого статичного навантаження;
- біль може бути гострим, віддавати у сідницю та задню поверхню стегна, вздовж задньо-бокової поверхні гомілки;
- спочатку можуть турбувати парестезії (відчуття повзання мурашок по шкірі), а далі стійке оніміння пальців стопи, або частини стегна та гомілки;
- постійне відчуття напруги м’язів поперекової ділянки та відчуття втоми м’язів на нозі;
- поступово може з‘явитись зниження тонусу м’язів, у подальшому – гіпотрофії м’язів сідниці, стегна, гомілки;
- якщо грижу викликає стеноз (звуження) хребцевого каналу, то може виникати так звана переміжна кульгавість, коли людина вимушена зупинятись та присісти, перед тим, як рухатись далі;
- характерним болем при складній грижі є сильний пекучий біль;
- може виникнути слабкість м‘язів нижньої кінцівки, а інколи навіть неможливість рухати стопою.
Найнебезпечнішим наслідком міжхребцевої грижі вважається компресія спинного мозку – це слабкість в ногах, порушенням чутливості нижньої частини тулуба, а також порушенням функції тазових органів (затримка сечовипускання та калу).
Лікування поперекової грижі
Залежно від стадії захворювання та симптомів, наявності ускладнень лікування може бути консервативним – це поєднання медикаментозного лікування та курсу лікування із вертебрологом-реабілітологом.
При неефективності такого лікуванні, при прогресуванні симптомів та ознак ураження нервового корінця або спинного мозку потрібна консультація нейрохірурга та оперативне лікування.
Методом діагностики є МРТ поперекового відділку або КТ (при відсутності МРТ).
Профілактикою недуги є:
- систематичне раціональне фізичне навантаження;
- консультація лікаря ЛФК, кінезіо-ерготерапевта;
- боротьба із надмірною вагою тіла;
- ортопедичне взуття при плоскостопості (за консультацією ортопеда-травматолога);
- ергономічне облаштування робочого місця;
- корекція ендокринної патології (метаболічні порушення).