як болить поперекова грижа

Міжхребцева грижа, залежно від локалізації, може бути шийного, грудного чи поперекового відділків. Бо хребет – складна біомеханічна система, тому потребує постійної та ретельної турботи, – пояснює лікар-невролог Вікторія Мазепіна.

На поперекову частину хребта припадає найбільше статичне та динамічне навантаження, тому міжхребцевий диск попереку частіше деформуються. Диски виконують амортизуючу функцію – пом’якшують поштовхи хребців при ходьбі та інших навантаженнях. Міжхребцева грижа – це захворювання, яке характеризується виходом ядра міжхребцевого диску за межі міжхребцевого простору.

Чому утворюються грижі

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Фізичне навантаження. Найчастіше страждають люди, які працюють фізично, щодня піднімаючи важкі речі. У групы ризику і професійні спортсмени та ті, хто відвідує тренажерні зали. Адже травми можуть статися під час порушення техніки виконання вправ.

Порушення постави, захворювання опорно-рухового апарату (сколіози, деформаціі тазу) та плоскостопість.

Працівники ІТ-галузі, офісні працівники теж у групі ризику. Статичне сидіння по 8 годин із рідкими перервами на розминку погіршує кровопостачання хребта та погіршує лимфовідтік.

Ендокринні порушення, надмірна вага, ожиріння.

Симптом поперекової грижі

На ранніх стадіях симптоми нерідко відсутні або мають слабкий ступінь виразності.

Із часом , при прогресуванні хвороби, можуть виникати скарги на:

сильний біль у спині після фізичного навантаження або довготривалого статичного навантаження;

біль може бути гострим, віддавати у сідницю та задню поверхню стегна, вздовж задньо-бокової поверхні гомілки;

спочатку можуть турбувати парестезії (відчуття повзання мурашок по шкірі), а далі стійке оніміння пальців стопи, або частини стегна та гомілки;

постійне відчуття напруги м’язів поперекової ділянки та відчуття втоми м’язів на нозі;

поступово може з‘явитись зниження тонусу м’язів, у подальшому – гіпотрофії м’язів сідниці, стегна, гомілки;

якщо грижу викликає стеноз (звуження) хребцевого каналу, то може виникати так звана переміжна кульгавість, коли людина вимушена зупинятись та присісти, перед тим, як рухатись далі;

характерним болем при складній грижі є сильний пекучий біль;

може виникнути слабкість м‘язів нижньої кінцівки, а інколи навіть неможливість рухати стопою.

Найнебезпечнішим наслідком міжхребцевої грижі вважається компресія спинного мозку – це слабкість в ногах, порушенням чутливості нижньої частини тулуба, а також порушенням функції тазових органів (затримка сечовипускання та калу).

Лікування поперекової грижі

Залежно від стадії захворювання та симптомів, наявності ускладнень лікування може бути консервативним – це поєднання медикаментозного лікування та курсу лікування із вертебрологом-реабілітологом.

При неефективності такого лікуванні, при прогресуванні симптомів та ознак ураження нервового корінця або спинного мозку потрібна консультація нейрохірурга та оперативне лікування.

Методом діагностики є МРТ поперекового відділку або КТ (при відсутності МРТ).

Профілактикою недуги є: