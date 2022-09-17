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Поперекова грижа: як болить, симптоми і лікування

17 Вересня 2022, 17:16
Ірина Тимчишин журналістка Факти ICTV Вікторія Мазепіна невролог
як болить поперекова грижа
Джерело: Depositphotos

Міжхребцева грижа, залежно від локалізації, може бути шийного, грудного чи поперекового відділків. Бо хребет – складна біомеханічна система, тому потребує постійної та ретельної турботи, – пояснює лікар-невролог Вікторія Мазепіна.

На поперекову частину хребта припадає найбільше статичне та динамічне навантаження, тому міжхребцевий диск попереку  частіше деформуються. Диски виконують амортизуючу функцію – пом’якшують поштовхи хребців при ходьбі та інших навантаженнях. Міжхребцева грижа – це захворювання, яке характеризується виходом ядра міжхребцевого диску за межі міжхребцевого простору.

Чому утворюються грижі

Зараз дивляться
  • Фізичне навантаження. Найчастіше страждають люди, які працюють фізично, щодня піднімаючи важкі речі. У групы ризику і професійні спортсмени та ті, хто відвідує тренажерні зали. Адже травми можуть статися під час порушення техніки виконання вправ.
  • Порушення постави, захворювання опорно-рухового апарату (сколіози, деформаціі тазу) та плоскостопість.
  • Працівники ІТ-галузі, офісні працівники теж у групі ризику. Статичне сидіння по 8 годин із рідкими перервами на розминку погіршує кровопостачання хребта та погіршує лимфовідтік.
  • Ендокринні порушення, надмірна вага, ожиріння.

Симптом поперекової грижі

На ранніх стадіях симптоми нерідко відсутні або мають слабкий ступінь виразності.

Із часом , при прогресуванні хвороби, можуть виникати скарги на:

  • сильний біль у спині після фізичного навантаження або довготривалого статичного навантаження;
  • біль може бути гострим, віддавати у сідницю та задню поверхню стегна, вздовж задньо-бокової поверхні гомілки;
  • спочатку можуть турбувати парестезії (відчуття повзання мурашок по шкірі), а далі стійке оніміння  пальців стопи, або частини стегна та гомілки;
  • постійне відчуття напруги м’язів поперекової ділянки та відчуття втоми м’язів на нозі;
  • поступово може з‘явитись зниження тонусу м’язів, у подальшому – гіпотрофії м’язів сідниці, стегна, гомілки;
  • якщо грижу викликає стеноз (звуження) хребцевого каналу, то може виникати так звана переміжна кульгавість, коли людина вимушена зупинятись та присісти, перед тим, як рухатись далі;
  • характерним болем при складній грижі є сильний пекучий біль;
  • може виникнути слабкість м‘язів нижньої кінцівки, а інколи навіть неможливість рухати стопою.

Найнебезпечнішим наслідком міжхребцевої грижі вважається компресія спинного мозку – це слабкість в ногах, порушенням чутливості нижньої частини тулуба, а також порушенням функції тазових органів (затримка сечовипускання та калу).

Лікування поперекової грижі

Залежно від стадії захворювання та симптомів, наявності ускладнень лікування може бути консервативним – це поєднання медикаментозного лікування та курсу лікування із вертебрологом-реабілітологом.

При неефективності такого лікуванні, при прогресуванні симптомів та ознак ураження нервового корінця або спинного мозку потрібна консультація нейрохірурга та оперативне лікування.

Методом діагностики є МРТ поперекового відділку або КТ (при відсутності МРТ).

Профілактикою  недуги є:

  • систематичне раціональне фізичне  навантаження;
  • консультація лікаря ЛФК, кінезіо-ерготерапевта;
  • боротьба із надмірною вагою тіла;
  • ортопедичне взуття при плоскостопості (за консультацією ортопеда-травматолога);
  • ергономічне облаштування робочого місця;
  • корекція ендокринної патології (метаболічні порушення).
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