Убеждение, что фолиевая кислота необходима только беременным и женщинам, планирующим материнство, ошибочно.

Эта синтетическая версия водорастворимого витамина группы В незаменима не только для этой категории людей. Врач-терапевт Яна Гиманова по просьбе Фактов ICTV подробно расскажет о пользе, правилах приема и противопоказаниях к фолиевой кислоте.

Для чего нужна фолиевая кислота

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Фолиевая кислота помогает организму вырабатывать красные кровяные клетки. Кстати, часто анемия может развиваться не из-за недостатка железа, а именно из-за дефицита фолиевой кислоты.

— В общем, фолиевая кислота влияет на здоровье в целом, включая физическое, психическое и репродуктивное, — говорит Яна Гиманова.

Также уровень фолиевой кислоты влияет:

на деление и рост клеток в организме;

метаболизм аминокислот и синтез ДНК;

синтез красных и белых клеток крови;

состояние сердца, помогая снизить риск сердечных заболеваний;

уменьшает тяжесть и проявления депрессии и расстройств настроения.

Кому нужно принимать этот витамин

Фолиевая кислота необходима для женщин, планирующих беременность, и перед зачатием для уменьшения риска нейротрубчатых дефектов плода.

Исследования по этому поводу показывают, что добавки фолиевой кислоты могут снизить риск преждевременных родов.

Яна Гиманова называет и другие категории, нуждающиеся в приеме фолиевой кислоты.

Это люди, которые употребляют алкоголь. Дефицит фолиевой кислоты подтверждён у более чем 60% людей с хроническим алкоголизмом.

Еще — пациенты с заболеванием кишечника, с сахарным диабетом и люди с недостаточным или несбалансированным питанием.

Как правильно принимать

Синтезировать фолиевую кислоту человеческий организм самостоятельно не может. Поэтому нуждается в ее поступлении извне, в частности с пищевыми продуктами.

Богатыми фолиевой кислотой являются овощи (особенно темно-зеленые листовые овощи), фрукты и фруктовые соки, орехи, фасоль, горох, морепродукты, яйца, молочные продукты, мясо, птица и зерно.

А шпинат, печень, спаржа и брюссельская капуста входят в число продуктов с самым высоким уровнем фолиевой кислоты.

— Если после урегулирования рациона питания содержание фолиевой кислоты остается недостаточным, тогда ее принимают в таблетированной форме или в инъекциях после еды, — объясняет врач.

Однако она отмечает, что дефицит фолиевой кислоты в организме может диагностировать только врач. И именно он подберет необходимую дозировку и форму приема препарата.

Рекомендуемые суточные дозы — Recommended Dietary Allowance (RDA):

возраст до 6 месяцев — 65 мкг;

7-12 месяцев — 80 мкг;

1-3 года — 150 мкг;

4-8 лет — 200 мкг;

9-13 лет — 300 мкг;

14-18 лет и старше — 400 мкг.

Противопоказания

Особенно осторожными следует быть тем, у кого была аллергическая реакция на фолиевую кислоту, а также тем, кто имеет низкий уровень витамина В12 или анемию.

Не стоит принимать этот витамин пациентам, находящимся на гемодиализе, и тем, у кого диагностирована онкология.