Убеждение, что фолиевая кислота необходима только беременным и женщинам, планирующим материнство, ошибочно.
Эта синтетическая версия водорастворимого витамина группы В незаменима не только для этой категории людей. Врач-терапевт Яна Гиманова по просьбе Фактов ICTV подробно расскажет о пользе, правилах приема и противопоказаниях к фолиевой кислоте.
Для чего нужна фолиевая кислота
Фолиевая кислота помогает организму вырабатывать красные кровяные клетки. Кстати, часто анемия может развиваться не из-за недостатка железа, а именно из-за дефицита фолиевой кислоты.
— В общем, фолиевая кислота влияет на здоровье в целом, включая физическое, психическое и репродуктивное, — говорит Яна Гиманова.
Также уровень фолиевой кислоты влияет:
- на деление и рост клеток в организме;
- метаболизм аминокислот и синтез ДНК;
- синтез красных и белых клеток крови;
- состояние сердца, помогая снизить риск сердечных заболеваний;
- уменьшает тяжесть и проявления депрессии и расстройств настроения.
Кому нужно принимать этот витамин
Фолиевая кислота необходима для женщин, планирующих беременность, и перед зачатием для уменьшения риска нейротрубчатых дефектов плода.
Исследования по этому поводу показывают, что добавки фолиевой кислоты могут снизить риск преждевременных родов.
Яна Гиманова называет и другие категории, нуждающиеся в приеме фолиевой кислоты.
Это люди, которые употребляют алкоголь. Дефицит фолиевой кислоты подтверждён у более чем 60% людей с хроническим алкоголизмом.
Еще — пациенты с заболеванием кишечника, с сахарным диабетом и люди с недостаточным или несбалансированным питанием.
Как правильно принимать
Синтезировать фолиевую кислоту человеческий организм самостоятельно не может. Поэтому нуждается в ее поступлении извне, в частности с пищевыми продуктами.
Богатыми фолиевой кислотой являются овощи (особенно темно-зеленые листовые овощи), фрукты и фруктовые соки, орехи, фасоль, горох, морепродукты, яйца, молочные продукты, мясо, птица и зерно.
А шпинат, печень, спаржа и брюссельская капуста входят в число продуктов с самым высоким уровнем фолиевой кислоты.
— Если после урегулирования рациона питания содержание фолиевой кислоты остается недостаточным, тогда ее принимают в таблетированной форме или в инъекциях после еды, — объясняет врач.
Однако она отмечает, что дефицит фолиевой кислоты в организме может диагностировать только врач. И именно он подберет необходимую дозировку и форму приема препарата.
Рекомендуемые суточные дозы — Recommended Dietary Allowance (RDA):
- возраст до 6 месяцев — 65 мкг;
- 7-12 месяцев — 80 мкг;
- 1-3 года — 150 мкг;
- 4-8 лет — 200 мкг;
- 9-13 лет — 300 мкг;
- 14-18 лет и старше — 400 мкг.
Противопоказания
Особенно осторожными следует быть тем, у кого была аллергическая реакция на фолиевую кислоту, а также тем, кто имеет низкий уровень витамина В12 или анемию.
Не стоит принимать этот витамин пациентам, находящимся на гемодиализе, и тем, у кого диагностирована онкология.