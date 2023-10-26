Переконання, що фолієва кислота конче потрібна лише вагітним і жінкам, що планують материнство, хибне.

Ця синтетична версія водорозчинного вітаміну групи В незамінна не лише для цієї категорії людей. Лікарка-терапевт Яна Гіманова на прохання Фактів ICTV детально розкаже про користь, правила прийому та протипоказання до фолієвої кислоти.

Для чого потрібна фолієва кислота

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Фолієва кислота допомагає організму виробляти червоні кров’яні клітини. До речі, часто анемія може розвиватися не через нестачу заліза, а саме через дефіцит фолієвої кислоти.

– Загалом, фолієва кислота впливає на здоров’я в цілому, включаючи фізичне, психічне і репродуктивне, – говорить Яна Гіманова.

Також рівень фолієвої кислоти впливає:

на поділ та ріст клітин в організмі;

метаболізм амінокислот і синтез ДНК;

синтез червоних та білих клітин крові;

стан серця, допомагаючи знизити ризик серцевих захворювань;

зменшує тяжкість та прояви депресії й розладів настрою.

Кому потрібно приймати цей вітамін

Фолієва кислота необхідна жінкам, які планують вагітність, та перед зачаттям для зменшення ризику нейротрубчатих дефектів плоду.

Дослідження з цього приводу показують, що добавки фолієвої кислоти можуть знизити ризик передчасних пологів.

Яна Гіманова називає й інші категорії, що потребують прийому фолієвої кислоти.

Це люди, які вживають алкоголь. Дефіцит фолієвої кислоти підтверджений у більш ніж 60% людей із хронічним алкоголізмом.

Ще – пацієнти із захворюванням кишківника, з цукровим діабетом та люди з недостатнім чи незбалансованим харчуванням.

Як правильно приймати

Синтезувати фолієву кислоту людський організм самостійно не може. Тому потребує її надходження ззовні, зокрема, із харчовими продуктами.

Багатими на фолієву кислоту є овочі (особливо темно-зелені листові овочі), фрукти та фруктові соки, горіхи, квасоля, горох, морепродукти, яйця, молочні продукти, м’ясо, птиця та зерно.

А шпинат, печінка, спаржа та брюссельська капуста входять до числа продуктів з найвищим рівнем фолієвої кислоти.

– Якщо після врегулювання раціону харчування вміст фолієвої кислоти залишається низьким, тоді її приймають у таблетованій формі або в ін’єкціях після їжі, – пояснює лікарка.

Однак вона наголошує, що дефіцит фолієвої кислоти в організмі може діагностувати тільки лікар. І саме він підбере необхідне дозування та форму приймання препарату.

Рекомендовані добові дози – Recommended Dietary Allowance (RDA) :

від народження до 6 місяців – 65 мкг;

вік 7-12 місяців – 80 мкг;

вік 1-3 роки – 150 мкг;

вік 4-8 років – 200 мкг;

вік 9-13 років – 300 мкг;

вік 14-18 років і старші – 400 мкг.

Протипоказання

Особливо обережними слід бути тим, у кого була алергічна реакція на фолієву кислоту, а також тим, хто має низький рівень вітаміну В12 або анемію.

Не варто приймати цей вітамін пацієнтам, що перебувають на гемодіалізі, і тим, у кого діагностовано онкологію.