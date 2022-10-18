Женщины и мужчины подбирают дату стрижки или окрашивания волос согласно собственному графику. И если ранее многие придерживались дат в лунном календаре, то сейчас некоторые девушки ориентируются на свой цикл.

Детальнее о том, можно ли красить волосы в критические дни, и действительно ли это влияет на результат – в материале.

Можно ли красить волосы во время месячных

Многие придерживаются мнения о том, что если красить волосы во время менструации или ПМС, то цвет будет неровным. Что длина волос будет в пятнах, а краска – плохо закрасит корни.

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Колорист Анастасия Брындзак считает это мифом. Хоть и во время менструации, как и во время беременности, в женском организме происходят изминения гормонального фона.

Структура наших волос на голове не меняется от изменения гормонального фона с момента, когда они отрастают приблизительно на 2 см. Сильно измениться может только структура живых волос.

— Они находятся в прикорневой зоне. Поэтому если у вас есть запись на балаяж, омбре или другие техники покраски во время месячных, то проблем точно не будет. С корнями волос особо никаких проблем тоже возникать не должно, – отметила Анастасия.

По словам мастера, во время менструации вместе с фоном меняется и тестостерон. Он повышается и производит много кожного сала.

Именно поэтому во время месячных так часто загрязняется голова. В эти дни краска берется даже лучше, чем в другое время цикла.

А вот на четвертый день цикла на смену тестостерону приходит эстроген. Он делает кожу сухой. В эти дни перед покраской волос лучше их не мыть. На немного грязные от кожного сала волосы краска берется лучше, а кожа головы – почти не чувствительная во время процедуры.