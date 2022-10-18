Жінки та чоловіки підбирають дату стрижки або фарбування волосся згідно з власним графіком. І якщо раніше багато хто дотримувався дат у місячному календарі, то зараз деякі дівчата орієнтуються на свій цикл.
Детальніше про те, чи можна фарбувати волосся у критичні дні, і чи справді це впливає на результат – у матеріалі.
Чи можна фарбувати волосся під час місячних
Багато хто дотримується думки про те, що якщо фарбувати волосся під час менструації або ПМС, колір буде нерівним. Що довжина волосся буде у плямах, а фарба – погано зафарбує корені.
Колорист Анастасія Бриндзак вважає, що це – міф. Хоч і під час менструації, як і під час вагітності, у жіночому організмі відбуваються гормональні зміни.
Структура нашого волосся на голові не змінюється від зміни гормонального фону з моменту, коли воно відростає приблизно на 2 см. Сильно змінитися може тільки структура живого волосся.
– Воно знаходиться у прикореневій зоні. Тому якщо у вас є запис на балаяж, омбре або інші техніки фарбування під час місячних, то проблем точно не буде. З коренями волосся особливо ніяких проблем теж виникати не повинно, – зауважила Анастасія.
За словами майстра, під час менструації разом із фоном змінюється і тестостерон. Він підвищується та виробляє багато шкірного сала.
Саме тому під час місячних так часто забруднюється голова. В ці дні фарба береться навіть краще, ніж у інший час циклу.
А ось на четвертий день циклу на зміну тестостерону приходить естроген. Він робить шкіру сухою. У ці дні перед фарбуванням волосся краще не мити. На трохи брудне від шкірного сала волосся фарба береться краще, а шкіра голови – майже не чутлива під час процедури.
– Це не так важливо, адже фон не може серйозно впливати на принцип фарби для волосся. Її склад розробили професіонали своєї справи, – сказала експерт.