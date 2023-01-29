Новое исследование, проведенное аудиологами из Манчестерского университета в Великобритании, выявило трудности, с которыми сталкиваются люди с ушными серными пробками.

— Поврежденная ушная сера является основной причиной для консультаций врачей общей практики. Более 2 млн британцев ежегодно нуждаются в удалении ушной серы, — отметили исследователи.

Сообщается, что исследовательская группа опросила 500 взрослых, которые пользовались услугами по удалению ушной серы. Выяснилось, что наиболее распространенным и тревожным симптомом серной пробки является нарушение слуха, а также шум (звон) в ушах.

Отмечается, что после удаления ушной серы 8 из 10 человек сообщили о немедленном улучшении состояния.

Сейчас смотрят — Если кто-нибудь попытается имитировать эффект серной пробки, заткнув уши на нескольких дней, он скоро поймет, что это серьезная проблема, — говорит профессор аудиологии Кевин Манро. По его словам, существует множество причин, по которым врачи общей практики прекращают предоставлять услуги по удалению ушной серы. Так, традиционный метод спринцевания больше не рекомендуется, но есть более новые и безопасные методы вымывания ушной серы. Отмечается, что хотя на рынке существует множество средств для удаления ушной серы в домашних условиях, по словам ученых, нет достаточно доказательств в поддержку любого из них. Но при этом многие британцы не могут позволить себе удалить ушную серу в частном порядке, потому что за это нужно заплатить от 50 до 100 фунтов стерлингов. Напомним, что ушная сера вырабатывается нашим организмом для очистки, защиты и поддержания здоровья ушей. Движение челюсти, а также кожи, которая выстилает слуховой проход, заставляет серу двигаться к входу в ухо, где она затем отслаивается или смывается во время мытья. Иногда это не работает, и сера забивает ушной проход.

Источник MedicalXpress

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