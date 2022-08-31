Гигиена ушей очень важна. Если не следить за чистотой своих ушек, могут появиться проблемы со слухом, барабанной перепонкой, воспаления.

Можно ли чистить уши ватными палочками — узнавали Факты ICTV.

Можно ли чистить уши ватными палочками

Согласно распространенному стереотипу, чистка ушей производится с помощью ватных палочек, которые, на самом деле, не являются вполне безопасными для ушного канала, поскольку могут его травмировать.

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Врачи-отоларингологи, которые и специализируются на ушах, горле и носу, вообще не советуют использовать ушные палочки.

— Чистка ушей ватной палочкой приводит к уплотнению ушной серы, вследствие чего образуются серные пробки. Кроме того, ватные палочки травмируют кожу слухового прохода, что может привести к развитию его воспаления, — отмечает врач-отоларинголог Алиса Белякова.

На самом деле, если рассматривать саму ватную палочку, то угрозы она не несет. Все зависит от способа ее использования.

Чистить ушки ватной палочкой можно, но делать это нужно правильно. Ею можно качественно очистить ушную раковину – все ее изгибы и область за ней.

А вот внутрь уха их лучше не втыкать.

Как может навредить неправильное использование ватной палочки

При неправильном использовании, можно нанести травму уха или заработать серную пробку.

— При чистке уха можно случайно поранить палочкой кожу слухового прохода, и это спровоцирует воспалительный процесс, — отмечает врач-отоларинголог Кристина Оганян.

Врачь добавляет, что палочкой можна также повредить барабанную перепонку.

— Можно пробить барабанную перепонку ватной палочкой? Да, если ввести ее слишком глубоко. Вы даже не заметите, как это произойдет, — говорит Оганян.

Повредив барабанную перепонку, человек испытывает сильную боль и потерю слуха на травмированном ухе. Может идти кровь из слухового канала.

В большинстве случаев перепонка срастается, но могут образоваться спайки. В дальнейшем это приведет к серьезным проблемам со слухом.

Мало кто знает, но ватные палочки не убирают серу со слухового канала, а лишь проталкивают ее глубже и утрамбовывают.

Именно так и образуется плотная серная пробка. Обычно, при этом человек ощущает заложенность уха во время очищения палочкой.

Если пробка уже плотно утрамбовалась, удалять ее нужно лишь у врача-отоларинголога.

Поэтому врачи вообще не рекомендуют пользоваться ватными палочками так, как все привыкли. Чистить уши нужна осторожно и правильно, не засовывая палочку внутрь.