Гігієна вух дуже важлива. Якщо не слідкувати за чистотою своїх вушок, можуть з’явитися проблеми зі слухом, барабанною перетинкою чи запалення.

Чи можна чистити вуха ватними паличками – дізнавалися Факти ICTV.

Чи можна чистити вуха ватними паличками

Відповідно до поширеного стереотипу, чищення вух проводиться за допомогою ватних паличок, які, насправді, не є цілком безпечними для вушного каналу, оскільки можуть його травмувати.

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Лікарі-отоларингологи, які і спеціалізуються на вухах, горлі та носі, взагалі не радять використовувати вушні палички.

– Чищення вух ватною паличкою призводить до ущільнення вушної сірки, внаслідок чого утворюються сірчані пробки. Крім того, ватні палички травмують шкіру слухового проходу, що може призвести до розвитку його запалення, – зазначає лікар-отоларинголог Аліса Бєлякова.

Насправді, якщо розглядати саму ватну паличку, то загрози вона не несе. Усе залежить від способу її використання.

Чистити вушка ватною паличною можна, але робити це потрібно правильно. Нею можна якісно очистити вушну раковину – всі її вигини і область за нею.

А от всередину вуха їх краще не встромляти.

Як може нашкодити неправильне використання ватної палички

При неправильному використанні, можна завдати травму вуха або заробити сірчану пробку.

– При чищенні вуха можна випадково поранити паличкою шкіру слухового проходу, і це спровокує запальний процес, – зазначає лікар-отоларинголог Кристина Оганян.

Лікар додає, що паличкою можна також пошкодити барабанну перетинку.

– Чи можна пробити барабанну перетинку ватною паличкою? Так, якщо ввести її занадто глибоко. Ви навіть не помітите, як це станеться, каже Оганян.

Пошкодивши барабанну перетинку, людина відчуває сильний біль і втрату слуху на травмованому вусі. Може йти кров з слухового каналу.

У більшості випадків перетинка зростається, але можуть утворитися спайки. У подальшому це призведе до серйозних проблем зі слухом.

Мало хто знає, але ватні палички не прибирають сірку зі слухового каналу, а лише проштовхують її глибше і утрамбовують.

Саме так і утворюється щільна сірчана пробка. Зазвичай, при цьому людина відчуває закладеність вуха під час очищення паличкою.

Якщо пробка вже щільно утрамбувалась, видаляти її потрібно лише у лікаря-отоларинголога.

Отож, лікарі взагалі не рекомендують користуватися ватними паличками так, як усі звикли. Чистити вуха потрібна обережно та правильно, не засовуючи паличку всередину.