Гігієна вух – щоденний ритуал кожної людини. Після душу кожен з нас приділяє кілька хвилин чистоті своїх вушок. Проте не усі знають, як правильно їх чистити.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно чистити вуха та які засоби слід використовувати.

Чому важливо чистити вуха

Перш за все, це загальна гігієна. Крім того, брудні вуха, в яких скупчився пил, можуть призвести до утворення сірчаних пробок і проблем зі слухом.

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Щоб не травмувати слуховий прохід і не занести інфекцію, процедуру очищення вух слід проводити обережно і правильно.

Чим варто чистити вуха

Тут важливо розуміти, що спеціальні інструменти для чищення вух (вухочистки, лопатки, палички) може використовувати лише лікар-отоларинголог.

В жодному випадку не намагайтеся очистити вуха від сірки гострими предметами.

Лікарі не рекомендують використовувати вушні палички, хоч вони і вважаються спеціальними засобами для такої справи. Насправді, це не так.

Лікар-фахівець з вух, носа та горла з Університету Луїсвілля Джеррі Лін зазначає, що чистити вуха вдома можна і без вушних паличок.

Він пояснив, що вушні палички займають більшу частину діаметра каналу, тому їх використання робить таку собі пробку з сірки.

Простими словами, коли ми намагаємось дістати сірку з вуха вушною паличко, ми лише забиваємо її глибше всередину.

– У гіршому випадку сірка може забити барабанну перетинку та спричинити її перфорацію, – зазначає лікар.

Як правильно чистити вуха

У будь-якому випадку слідкувати за чистотою вух потрібно. Оскільки всередині наше вухо самоочищається, головне завдання – очистити його зовні.

Спеціалісти Медичного центру ОН Клінік радять чистити вухо так:

Зніміть з вух прикраси. Ретельно вимийте руки. Намильте чисті долоні звичайним милом. Введіть мізинець у зовнішній слуховий прохід на глибину кінчика мізинця (не потрібно заштовхувати увесь палець у вухо). Нанесіть мило на вушну зовнішню раковину та рівномірно розподіліть його. Зробіть кілька обертів мізинцем у вусі. Тепер ретельно промийте вухо звичайною водою. Пальцем обережно приберіть залишки мила всередині вушка. Промокніть вухо сухим рушником або чистою серветкою.

Якщо хочете ретельно промити вухо всередині, лікар Джеррі Лін радить використовувати:

Вушні краплі для очищення – їх можна придбати у будь-які аптеці.

– їх можна придбати у будь-які аптеці. Розчин з содою – половину чайної ложки харчової соди розчиніть у воді й вилити у пляшку з дозатором або піпеткою. Потім нахилити голову набік і закапати в вухо п’ять-десять крапель розчину.

– половину чайної ложки харчової соди розчиніть у воді й вилити у пляшку з дозатором або піпеткою. Потім нахилити голову набік і закапати в вухо п’ять-десять крапель розчину. Рослинна олія – закапайте кілька крапель за допомогою піпетки.

Чому не варто боятися вушної сірки

Якщо звернутися до медичних термінів, то вушної сірка – це мастилоподібна секреція, що виробляється потовими сірчаними залозами зовнішнього слухового проходу.

У вушній сірці містяться ферменти та жирні кислоти, тому вона має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Крім того, саме завдяки їй наші вуха здатні до самоочищення в середині.

– Природний процес видалення сірки, що накопичилася у вусі, відбувається завдяки будові скронево-нижньощелепного суглоба під час здійснення будь-яких рухів щелепою (пережовування їжі, розмови, сміху, кашлю), – зазначають у Медичному центрі ОН Клінік.

Вушна сірка також виконує й інші функції:

перешкоджає попаданню пилу, сторонніх частинок і води у зовнішній слуховий прохід;

зволожує епідерміс зовнішнього слухового проходу;

підсилює звукову хвилю, що проходить через слуховий прохід.

Якщо вухо у людини в нормі, то сірка має в’язку консистенцію. У інших випадках слід звернутися до отоларинголога.