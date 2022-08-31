Гигиена ушей — ежедневный ритуал каждого человека. После душа каждый из нас уделяет несколько минут чистоте своих ушек. Однако не все знают, как правильно их чистить.

Факты ICTV узнавали, как правильно чистить уши и какие средства следует использовать.

Почему важно чистить уши

Прежде всего, это общая гигиена. Кроме того, грязные уши, в которых скопилась пыль, могут привести к образованию серных пробок и проблем со слухом.

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Чтобы не травмировать слуховой проход и не занести инфекцию, процедуру очищения ушей следует проводить осторожно и правильно.

Чем стоит чистить уши

Здесь важно понимать, что специальные инструменты для чистки ушей (ушастики, лопатки, палочки) может использовать лишь врач-отоларинголог.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить уши от серы острыми предметами.

Врачи не рекомендуют использовать ушные палочки, хоть они и считаются специальными средствами для такого дела. На самом деле, это не так.

Врач-специалист по ушам, носу и горлу из Университета Луисвилля Джерри Лин отмечает, что чистить уши дома можно и без ушных палочек.

Он обяснил, что ушные палочки занимают большую часть диаметра канала, поэтому их использование делает такую себе пробку из серы.

Простыми словами, когда мы пытаемся достать серу из уха ушной паличко, мы только забиваем ее глубже внутрь.

— В худшем случае сера может забить барабанную перепонку и вызвать ее перфорацию, — отмечает врач.

Как правильно чистить уши

В любом случае следить за чистотой ушей нужно. Поскольку внутри наше ухо самоочищается, главная задача — очистить его снаружи.

Специалисты Медицинского центра ОН Клиник советуют чистить ухо так:

Снимите с ушей украшения. Тщательно вымойте руки. Намыльте чистые ладони обычным мылом. Введите мизинец в наружный слуховой проход на глубину кончика мизинца (не нужно заталкивать весь палец в ухо). Нанесите мыло на ушную раковину и равномерно распределите ее. Сделайте несколько оборотов мизинцем в ухе. Теперь тщательно промойте ухо обычной водой. Пальцем осторожно уберите остатки мыла внутри ушка. Промокните сухим полотенцем или чистой салфеткой.

Если хотите тщательно промыть ухо внутри, врач Джерри Лин советует использовать:

Ушные капли для очищения — их можно приобрести в любой аптеке.

— их можно приобрести в любой аптеке. Раствор с содой — половину чайной ложки пищевой соды растворите в воде и вылить в бутылку с дозатором или пипеткой. Затем наклонить голову набок и закапать в ухо пять-десять капель раствора.

— половину чайной ложки пищевой соды растворите в воде и вылить в бутылку с дозатором или пипеткой. Затем наклонить голову набок и закапать в ухо пять-десять капель раствора. Растительное масло — закапайте несколько капель с помощью пипетки.

Почему не стоит бояться ушной серы

Если обратиться к медицинским терминам, то ушная сера — это маслообразная секреция, вырабатываемая потовыми серными железами наружного слухового прохода.

В ушной сере содержатся ферменты и жирные кислоты, поэтому она обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, именно благодаря ей наши уши способны к самоочищению.

— Естественный процесс удаления серы, накопившейся в ухе, происходит благодаря строению височно-нижнечелюстного сустава во время совершения любых движений челюстью (пережевывания еды, разговора, смеха, кашля), — отмечают в Медицинском центре ОН Клиник.

Ушная сера также выполняет и другие функции:

препятствует попаданию пыли, посторонних частиц и воды в наружный слуховой проход;

увлажняет эпидермис наружного слухового прохода;

усиливает звуковую волну, проходящую через слуховой проход.

Если ухо у человека в норме, то сера имеет вязкую консистенцию. В остальных случаях следует обратиться к отоларингологу.