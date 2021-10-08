Некоторые утверждают, что Украина проиграла бой с коронавирусом. Так ли это, рассказывает врач-иммунолог, к.б.н. Борис Донской.

— Сейчас уже 5,9 млн украинцев получили полный курс вакцинации, поэтому говорить, что мы проиграли, не стоит, — объяснил врач. — Это, я думаю, все же сохранит десятки тысяч, может даже сотни тысяч жизней. Но плохо то, что десятки миллионов украинцев не получили прививки, особенно из групп риска: пенсионеры, диабетики, люди пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания.

Врач почти уверен, что волна коронавируса, которая сейчас так стремительно поднимается, их заденет. К сожалению, многие из этих людей могут умереть.

— Мы, к сожалению, не использовали то время, которое было между прошлой волной и этой, чтобы провести вакцигнацию этих групп риска, — пожалел иммунолог. — Кроме того, мы уделяли недостаточно внимания убеждению этих групп населения сделать прививку.

Старые люди мало верят, что вакцинация эффективна. Вот, говорят они, посмотрите на Израиль: привились почти все, а сейчас количество больных неуклонно растет.

— Цифры инфицирования в стране действительно высокие, но если посмотреть на количество госпитализаций, реанимаций и смертей, то вы поймете, чего они достигли, — убеждает Борис Донской. — Сейчас коронавирусная инфекция для Израиля не страшнее несложной ОРВИ.

Инфицирование людей не приводит к тяжелым случаям. Собственно, они достигли того, что коронавирусная инфекция стала сезонной с минимальной летальностью.

— Как по мне, это прекрасный опыт, — сказал врач. — Да, действительно, многие надеялись, что массовая вакцинация приведет к фактическому исчезновению вируса. Как видим, этого не произошло.

Тем не менее, они получили все же то, чего желали — чтобы этот вирус не укладывал пожилых людей в реанимации, чтобы они не умирали. И они этого достигли. Опыт прекрасный.