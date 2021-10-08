Дехто стверджує, що Україна програла бій з коронавірусом. Чи це так, розповідає лікар-імунолог, к.б.н. Борис Донський.

– Наразі вже 5,9 млн українців отримали повний курс вакцинації, тому говорити, що ми програли, не варто, – пояснив лікар. – Це, я думаю, все ж таки збереже десятки тисяч, може навіть сотні тисяч життів. Але погано те, що десятки мільйонів українців не отримали щеплення, особливо з груп ризику: пенсіонери, діабетіки, люди літнього віку та ті, що мають хронічні захворювання.

Лікар майже впевнений, що хвиля коронавірусу, яка зараз так стрімко піднімається, їх зачепить. На жаль, багато з цих людей можуть померти.

– Ми, на жаль, не використали той час, який був між минулою хвилею і цією, щоб провести щеплення цих груп ризику, – пожалкував імунолог. – Крім того, ми недостатньо приділяли уваги переконанню цих груп населення зробити щеплення.

Старі люди мало вірять, що вакцинація ефективна. Ось, кажуть вони, подивіться на Ізраїль: щепилися майже всі, а наразі кількість хворих невпинно зростає.

– Цифри інфікування в країні справді високі, але якщо подивитися на кількість госпіталізацій, реанімацій та смертей, то ви зрозумієте, чого вони досягли, – переконує Борис Донський. – Наразі коронавірусна інфекція для Ізраїлю не страшніша за нескладну ГРВІ.

Інфікування людей не призводить до важких випадків. Власне, вони досягли того, що коронавірусна інфекція стала сезонною з мінімальною летальністю.

– Як на мене, це прекрасний досвід, – сказав лікар. – Так, дійсно, багато хто сподівався, що масова вакцинація зумовить фактичне зникнення вірусу. Як бачимо, цього не відбулося.

Проте вони отримали все ж таки те, чого бажали – щоб цей вірус не вкладав літніх людей у реанімації, щоб вони не вмирали. І вони цього досягли. Досвід прекрасний.