Чаще всего вредные эффекты витамина D проявляются из-за его передозировки. Особенно, когда люди “прописывают” его себе сами, не посоветовавшись с врачом.

Казалось бы, чего зря врача беспокоить, ведь витамин D, который еще называют солнечным витамином, поскольку он вырабатывается в организме в основном под действием солнечного света, априори полезен.

Потому что, во-первых, помогает формировать и поддерживать прочность костей; во-вторых, регулирует и улучшает усвоение кальция; в-третьих, поддерживает здоровую иммунную систему.

Все правильно, подтверждает врач-эндокринолог Дина Крылова.

Но… Бывают случаи, когда прием витамина D, может серьезно навредить здоровью.

Эндокринолог называет последствия, к которым может привести передозировка.

— Поскольку витамин D усиливает всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте, его избыток может вызвать накопление кальция сверх нормы (гиперкальциемию), — предостерегает Крылова.

Гиперкальциемия вызывает тошноту, рвоту, слабость, чрезмерное мочеиспускание и жажду. В некоторых случаях даже спутанность сознания.

Витамин D в высоких дозах может вызвать также проблемы с костями и почками. Образование кальциевых камней в почках — не самое опасное последствие. Худшее — тяжелая почечная недостаточность.

Передозировка может грозить и нарушением сердечного ритма.

В таком случае надо срочно отказаться от приема синтетического витамина D еще и ограничить употребление продуктов, таких как жирные виды рыбы, молоко и сухие завтраки, которые содержат и кальций, и этот витамин.

Если ситуация угрожающая, особенно с сердцем, надо срочно обратиться за медицинской помощью.

Если подтвердится, что причина болезненного состояния — в передозировке витамина D, врач может назначить внутривенное введение лекарств, например, кортикостероидов или бисфосфонатов.

Но все же лучше не доводить до такой ситуации, а прием любых витаминов согласовывать с эндокринологом. Именно эти специалисты наиболее компетентны в вопросе назначения витаминов.

Источник: Бережи себе