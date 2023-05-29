Витамин D, который еще называют солнечным витамином, играет решающую роль в поддержании оптимального здоровья. Он помогает в различных физиологических процессах — в усвоении кальция для здоровых костей и зубов, в укреплении иммунной системы.

Наш организм естественным образом сам вырабатывает витамин D. Это происходит, когда наша кожа подвергается воздействию солнечного света.

Он также доступен через диету и добавки.

А возможна ли передозировка этим важным витамином? В медицинской литературе сообщений о дефиците витамина D гораздо больше, чем о его избытке.

Тем не менее, токсичность витамина D, или гипервитаминоз D, является настоящим, хотя и редким заболеванием, которое представляет значительный риск для здоровья.

В журнале BMJ Case Reports группой ученых была обнародована статья Интоксикация витамином D и тяжелая гиперкальциемия. В статье подавалась информация о мужчине средних лет, которого пришлось госпитализировать, как впоследствии выяснилось, из-за чрезмерного потребления витамина D.

У пациента возникли проблемы примерно через месяц после того, как он начал интенсивный курс приема витаминов по совету диетолога. Его мучила повторяющаяся рвота, тошнота, судороги в ногах, боль в животе, повышенная жажда, сухость во рту, шум в ушах, диарея и потеря веса. Казалось бы, такие разные симптомы, но свидетельствовали они об одном — передозировке витамина D.

Мужчина пробыл в больнице 8 дней, в течение которых ему вводили внутривенные жидкости для промывания организма и лечили бисфосфонатами — препаратами, которые обычно используются для укрепления костей или снижения избыточного уровня кальция в крови.

Через два месяца после выписки из больницы уровень кальция вернулся к норме, но уровень витамина D по-прежнему оставался аномально высоким.

Стоит отметить, что ни солнечные ванны, ни специальная диета, включающая жирную рыбу, в частности лосося, скумбрию и сардины, а также яичные желтки и обогащенное молоко, не могут привести к чрезмерной концентрации этого витамина. А вот добавки, причем в больших дозах, которые сочетаются с D-диетой и длительным пребыванием на солнце, могут представлять опасность.

В США рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослых составляет от 600 до 800 международных единиц (МЕ). Токсичность обычно наблюдается при приеме от 10 тыс. до 60 тыс. МЕ/день в течение нескольких месяцев или дольше. А также когда однократно принята очень большая доза.

Основным следствием токсичности витамина D является накопление кальция в крови (гиперкальциемия), что может вызвать тошноту, рвоту, слабость и частое мочеиспускание. Иногда симптомы прогрессируют и появляются боли в костях и проблемы с почками, в которых образуются кальциевые камни.

Кроме того, постоянно высокий уровень витамина D может привести к нарушению сердцебиения и к гипертонии. В тяжелых случаях — к инсульту.

Хотя токсичность витамина D из-за его избытка встречается редко, ее последствия достаточно серьезны, чтобы требовать осторожности.

Регулярное тестирование уровня витамина D, особенно у тех, кто принимает добавки с высокими дозами, может предотвратить возникновение токсикоза.

Баланс, как всегда, важен.

Источник: SciTechDaily