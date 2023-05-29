Вітамін D, який ще називають сонячним вітаміном, відіграє вирішальну роль у підтримці оптимального здоров’я. Він допомагає в різних фізіологічних процесах – у засвоєнні кальцію для здорових кісток і зубів, у зміцненні імунної системи.

Наш організм природним чином сам виробляє вітамін D. Це відбувається, коли наша піддається впливу сонячного світла.

Він також доступний через дієту і добавки.

А чи можливе передозування цим важливим вітаміном? У медичній літературі повідомлень про дефіцит вітаміну D набагато більше, ніж про його надлишок.

Проте токсичність вітаміну D, або гіпервітаміноз D, є справжнім, хоча й рідкісним захворюванням, яке становить значний ризик для здоров’я.

В журналі BMJ Case Reports групою вчених була оприлюднена стаття Інтоксикація вітаміном D та важка гіперкальціємія.

У статті подавалася інформація про чоловіка середніх років, якого довелося госпіталізувати, як згодом виявилося, через надмірне споживання вітаміну D.

У пацієнта виникли проблеми приблизно за місяць після того, як він почав інтенсивний курс прийому вітамінів за порадою дієтолога. Його мучило повторюване блювання, нудота, судоми в ногах, біль у животі, підвищена спрага, сухість у роті, шум у вухах, діарея і втрата ваги. Здавалося б, такі різні симптоми, але свідчили вони про одне – передозування вітаміну D.

Чоловік пробув у лікарні 8 днів, протягом яких йому вводили внутрішньовенні рідини для промивання організму і лікували бісфосфонатами – препаратами, які зазвичай використовуються для зміцнення кісток або зниження надмірного рівня кальцію в крові.

Через два місяці після виписки з лікарні рівень кальцію повернувся до норми, але рівень вітаміну D, як і раніше, залишався аномально високим.

Варто зазначити, що ні сонячні ванни, ні спеціальна дієта, що містить жирну рибу, зокрема лосося, скумбрію і сардини, а також яєчні жовтки і збагачене молоко, не можуть призвести до надмірної концентрації цього вітаміну. А от добавки, до того ж у великих дозах, які поєднуються з D-дієтою і тривалим перебуванням на сонці, можуть становити небезпеку.

У США рекомендована добова доза вітаміну D для дорослих становить від 600 до 800 міжнародних одиниць (МО). Токсичність зазвичай спостерігається при прийомі від 10 тис. до 60 тис. МО/день протягом кількох місяців або довше. А також коли одноразово прийнята дуже велика доза.

Основним наслідком токсичності вітаміну D є накопичення кальцію в крові (гіперкальціємія), що може спричинити нудоту, блювання, слабкість і часте сечовипускання. Іноді симптоми прогресують і з’являються болі в кістках і проблеми із нирками, в яких утворюються кальцієві камені.

Крім того, постійно високий рівень вітаміну D може призвести до порушення серцебиття і гіпертонії. У важких випадках – до інсульту.

Хоча токсичність вітаміну D через його надлишок трапляється рідко, її наслідки досить серйозні, аби вимагати обережності.

Регулярне тестування рівня вітаміну D, особливо у тих, хто приймає добавки з високими дозами, може запобігти виникненню токсикозу.

Баланс, як завжди, важливий.

Джерело: SciTechDaily