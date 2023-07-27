Найчастіше шкідливі ефекти вітаміну D проявляються через передозування ним. Особливо коли люди “прописують” його собі самі, не порадившись з лікарем.

Здавалось би, чого даремно лікаря турбувати, адже вітамін D, який ще називають сонячним вітаміном, оскільки він виробляється в організмі в основному під дією сонячного світла, апріорі корисний. Бо, по-перше, допомагає формувати та підтримувати міцність кісток; по-друге, регулює та покращує засвоєння кальцію; по-третє, підтримує здорову імунну систему.

Усе правильно, підтверджує лікарка-ендокринолог Діна Крилова. Але… Трапляються випадки, коли прийом вітаміну D може серйозно зашкодити здоров’ю.

Ендокринолог називає наслідки, до яких може призвести передозування.

– Оскільки вітамін D посилює всмоктування кальцію в шлунково-кишковому тракті, його надлишок може спричинити накопичення кальцію понад норму (гіперкальціємію), – застерігає Крилова.

Гіперкальціємія викликає нудоту, блювання, слабкість, надмірне сечовипускання та спрагу. В деяких випадках навіть сплутаність свідомості.

Вітамін D у високих дозах може викликати проблеми з кістками і нирками. Утворення кальцієвих каменів у нирках – це не найтяжчий наслідок. Найгірший – важка ниркова недостатність.

Передозування може загрожувати і порушенням серцевого ритму.

У такому випадку треба терміново відмовитися від прийому синтетичного вітаміну D й обмежити вживання деяких продуктів, зокрема жирних видів риби, молока та сухих сніданків, які містять і кальцій, і цей вітамін.

Якщо ситуація загрозлива, особливо з серцем, треба терміново звернутися по медичну допомогу.

Якщо підтвердиться, що причина хворобливого стану у передозуванні вітаміну D, лікар може призначити внутрішньовенне введення ліків, наприклад, кортикостероїдів або бісфосфонатів.

Але все ж краще не доводити до такої ситуації, а прийом будь-яких вітамінів узгоджувати з ендокринологом. Саме ці фахівці найбільш компетентні у призначенні вітамінів.

Джерело: Бережи себе