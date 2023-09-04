Стоматит — это воспалительный процесс, в результате которого возникает воспаление слизистой оболочки рта, появляется неприятный запах, небольшие язвы и раны, кровоточивость десен, а также белый налет на языке и деснах.

Врач-стоматолог Елена Прудкая рассказала Фактам ICTV, как лечить стоматит в домашних условиях народными и аптечными средствами.

— Стоматит может быть вызван вирусной или бактериальной инфекцией, неправильным уходом за зубами и деснами. Кроме того, причиной стоматита может быть курение, ожог от горячей пищи или напитков или аллергическая реакция на пищевые добавки и ароматизаторы (мята, корица и т.д.), находящиеся в жевательной резинке, зубной пасте, безалкогольных напитках, конфетах и других продуктах, — сказала врач.

Эффективные народные средства для лечения стоматита

Ромашка. Отвар из ромашки обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Для этого одну столовую ложку цветков ромашки нужно залить стаканом кипятка, размешать и дать настояться в течение 20-30 минут.

Сода с солью. Добавьте на 1 литр теплой кипяченой воды 1 чайную ложку пищевой соды и половину чайной ложки соли. Используйте 4-6 раз в день.

Прополис. Нанесите тонкий слой прополиса на поврежденный участок слизистой. Он обладает антисептическими и заживляющими свойствами.

Куркума. Порошок куркумы — это природный антисептик. Кроме борьбы с инфекциями, куркума также эффективна при воспалениях и язвах во рту. Продукт также обладает антимикробными свойствами. Возьмите немного порошка куркумы и немного воды. Перемешайте до образования густой пасты. Наносите эту пасту на поврежденные места полости рта ежедневно утром и вечером. Оставьте на несколько минут, а затем тщательно смойте.

Эффективные аптечные средства от стоматита

Лекарства, обладающие антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным действием, в виде растворов или гелей. Они содержат компоненты, способствующие быстрому выздоровлению.

— Несмотря на доступность народных и аптечных средств для быстрого лечения стоматита дома, важно обратиться к стоматологу. Ведь только врач может точно определить тип стоматита и выбрать наиболее эффективный метод лечения, — сказала врач.

По словам врача-стоматолога, вирусные и грибковые стоматиты требуют консультации специалиста и лечения у стоматолога и врачей общей практики (терапевт, эндокринолог, иммунолог). Поэтому важно понимать, что хотя и народные методы могут облегчить состояние, они не заменяют профессиональных средств лечения стоматита, разработанных учеными с учетом современных исследований и испытаний. Для полного излечения от стоматита нужно от 7 до 10 дней.

Достичь быстрого результата можно, если комбинировать препараты, которые назначил врач, и домашние средства. А лучший способ предотвратить стоматит — избегать перенапряжения, чистить зубы по крайней мере два раза в день и придерживаться надлежащей общей гигиены.

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