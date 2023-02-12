Миллионы людей в мире не могут попасть к стоматологу вовремя, многим даже приходится ехать за границу, чтобы избавиться от проблем с зубами или деснами, пишет The Sun.

Британские стоматологи решили дать несколько советов, которые помогут сохранить зубы здоровыми. Для этого есть простые средства и приемы, которые легко применять в домашних условиях.

— Хорошее здоровье зубов может защитить от заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезни сердца, — сказала стоматолог-гигиенист и терапевт Анны Миддлтон. — Также необходимо есть яблоки или применять жевательную резинку или зубную нить после еды, пить воду и чистить зубы.

Вредный зубной налет и бактерии во рту не только способствуют разрушению зубов и заболеваниям десен, но и могут попадать в кровоток и другие части вашего тела, вызывая заболевания сердца, мозга и диабет.

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По данным Британской стоматологической ассоциации, Covid привел к почти 50 млн потерянных визитов к стоматологу, и более двух тыс. стоматологов уволились с 2021 года, что усугубило задержки.

Некоторые районы страны сейчас называют стоматологическими пустынями .

Многие обученные стоматологи из-за рубежа больше не приезжают в Великобританию на работу, поскольку на сдачу всех экзаменов, необходимых для регистрации здесь, могут уйти годы.

За последние два года число стоматологов, работающих в Национальной службе здравоохранения , сократилось на 10%.

— Национальная служба здравоохранения находится в напряжении, что очень тяжело для пациентов, но люди могут многое сделать и дома, — сказала Миддлтон.

Пациенты должны посещать стоматолога один или два раза в год.

Людям с проблемами зубов в анамнезе и беременным женщинам, чьи десны становятся гиперчувствительными к зубному налету, следует ходить чаще.

Оставляйте сладости до конца приема пищи, а не на перекусы, потому что, когда вы прекращаете есть или пить, слюна возвращает рот в нейтральное состояние и останавливает вред, который наносит сахар.

Дети должны пить воду после еды или есть яблоко по той же причине. Взрослым можно есть мяту или жевательную резинку.

Все дети должны, если это возможно, посетить стоматолога в возрасте до одного года и чистить зубы два раза в день с количеством фторсодержащей зубной пасты размером с горошину в течение двух минут за раз.

Болезни десен и разрушение зубов взаимосвязано и предотвратимо. На ранних стадиях они даже обратимы.

Оба вызваны бактериями зубного налета, которые выделяют кислоту, разрушающую зубную эмаль, и раздражает десны, вызывая воспаления.

Чистка два раза в день и использование зубной нити предотвратят это.

Избегайте диет с высоким содержанием сахара, которые усугубляют проблему.

Подумайте об этом так: вы не станете мыть грязное автомобильное колесо, просто плеснув на него ведром воды. То же с зубами: налет и бактерии липкие, поэтому их нужно тщательно вычищать.

Используйте межзубные ершики, зубную нити для избавления от пищи и бактерий, застрявших между зубами.

Здоровье десен

Эффективная чистка зубов также важна, в том числе и вдоль линии десен. Хорошая гигиена полости рта поможет остановить воспаление десен.

Помните, здоровые десны не кровоточат.

Более 80 % людей имеют ту или иную форму заболевания десен, и первым признаком является кровоточивость.

Это может быть что угодно, от обратимого гингивита до необратимого периодонтита.

Если вы обнаружите кровоточивость, продолжайте чистить всеми вышеописаннымие способами. Но не трите и не чистите слишком сильно десны во время чистки.

В течение двух недель такого ухода, кровоточивость должна исчезнуть.

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Если это не так, обратитесь к стоматологу или стоматологу-терапевту.

Прежде чем покупать готовые отбеливающие средства, устраните основные проблемы.