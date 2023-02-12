Миллионы людей в мире не могут попасть к стоматологу вовремя, многим даже приходится ехать за границу, чтобы избавиться от проблем с зубами или деснами, пишет The Sun.
Британские стоматологи решили дать несколько советов, которые помогут сохранить зубы здоровыми. Для этого есть простые средства и приемы, которые легко применять в домашних условиях.
— Хорошее здоровье зубов может защитить от заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезни сердца, — сказала стоматолог-гигиенист и терапевт Анны Миддлтон. — Также необходимо есть яблоки или применять жевательную резинку или зубную нить после еды, пить воду и чистить зубы.
Вредный зубной налет и бактерии во рту не только способствуют разрушению зубов и заболеваниям десен, но и могут попадать в кровоток и другие части вашего тела, вызывая заболевания сердца, мозга и диабет.
По данным Британской стоматологической ассоциации, Covid привел к почти 50 млн потерянных визитов к стоматологу, и более двух тыс. стоматологов уволились с 2021 года, что усугубило задержки.
Некоторые районы страны сейчас называют стоматологическими пустынями .
Многие обученные стоматологи из-за рубежа больше не приезжают в Великобританию на работу, поскольку на сдачу всех экзаменов, необходимых для регистрации здесь, могут уйти годы.
За последние два года число стоматологов, работающих в Национальной службе здравоохранения , сократилось на 10%.
— Национальная служба здравоохранения находится в напряжении, что очень тяжело для пациентов, но люди могут многое сделать и дома, — сказала Миддлтон.
- Пациенты должны посещать стоматолога один или два раза в год.
- Людям с проблемами зубов в анамнезе и беременным женщинам, чьи десны становятся гиперчувствительными к зубному налету, следует ходить чаще.
- Оставляйте сладости до конца приема пищи, а не на перекусы, потому что, когда вы прекращаете есть или пить, слюна возвращает рот в нейтральное состояние и останавливает вред, который наносит сахар.
-
- Все дети должны, если это возможно, посетить стоматолога в возрасте до одного года и чистить зубы два раза в день с количеством фторсодержащей зубной пасты размером с горошину в течение двух минут за раз.
Болезни десен и разрушение зубов взаимосвязано и предотвратимо. На ранних стадиях они даже обратимы.
Оба вызваны бактериями зубного налета, которые выделяют кислоту, разрушающую зубную эмаль, и раздражает десны, вызывая воспаления.
Чистка два раза в день и использование зубной нити предотвратят это.
Избегайте диет с высоким содержанием сахара, которые усугубляют проблему.
Подумайте об этом так: вы не станете мыть грязное автомобильное колесо, просто плеснув на него ведром воды. То же с зубами: налет и бактерии липкие, поэтому их нужно тщательно вычищать.
Используйте межзубные ершики, зубную нити для избавления от пищи и бактерий, застрявших между зубами.
Здоровье десен
Эффективная чистка зубов также важна, в том числе и вдоль линии десен. Хорошая гигиена полости рта поможет остановить воспаление десен.
Помните, здоровые десны не кровоточат.
Более 80 % людей имеют ту или иную форму заболевания десен, и первым признаком является кровоточивость.
Это может быть что угодно, от обратимого гингивита до необратимого периодонтита.
Если вы обнаружите кровоточивость, продолжайте чистить всеми вышеописаннымие способами. Но не трите и не чистите слишком сильно десны во время чистки.
В течение двух недель такого ухода, кровоточивость должна исчезнуть.
Если это не так, обратитесь к стоматологу или стоматологу-терапевту.
Прежде чем покупать готовые отбеливающие средства, устраните основные проблемы.