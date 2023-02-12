Мільйони людей у світі не можуть потрапити до стоматолога вчасно, багатьом навіть доводиться їхати за кордон, щоб позбавитися проблем із зубами чи яснами, пише The Sun.

Британські стоматологи вирішили надати кілька порад, які допоможуть зберегти зуби здоровими. Для цього є прості засоби та прийоми, які легко застосовувати у домашніх умовах.

– Хороше здоров’я зубів може захистити від хвороб, включаючи хворобу Альцгеймера та хвороби серця, – сказала стоматолог-гігієніст та терапевт Анни Міддлтон. – Також необхідно їсти яблука або застосовувати жувальну гумку або зубну нитку після їжі, пити воду та чистити зуби.

Шкідливий зубний наліт та бактерії у роті не тільки сприяють руйнуванню зубів та захворюванням ясен, але й можуть потрапляти у кровотік та інші частини вашого тіла, викликаючи захворювання серця, мозку та діабет.

Зараз дивляться

За даними Британської стоматологічної асоціації, Covid призвів до майже 50 млн втрачених візитів до стоматолога, і понад дві тисячі стоматологів звільнилися з 2021 року, що посилило затримки.

Деякі райони країни зараз називають стоматологічними пустелями.

Багато навчених стоматологів з-за кордону більше не приїжджають до Великобританії на роботу, оскільки на складання всіх іспитів, необхідних для реєстрації тут, можуть піти роки.

За останні два роки кількість стоматологів, які працюють у Національній службі охорони здоров’я, скоротилася на 10%.

– Національна служба охорони здоров’я перебуває у напрузі, що дуже важко для пацієнтів, але люди можуть багато зробити і вдома, – сказала Міддлтон.

Пацієнти повинні відвідувати стоматолога один чи двічі на рік.

Людям із проблемами зубів в анамнезі та вагітним жінкам, чиї ясна стають гіперчутливими до зубного нальоту, слід ходити частіше.

Залишайте солодощі до кінця прийому їжі, а не на перекушування, тому що, коли ви припиняєте їсти або пити, слина повертає рот у нейтральний стан і зупиняє шкоду, яку завдає цукор.

Діти повинні пити воду після їжі або їсти яблуко з тієї ж причини. Дорослим можна їсти м’яту або жувальну гумку.

Всі діти повинні, якщо це можливо, відвідати стоматолога у віці до одного року і чистити зуби двічі на день з кількістю зубної пасти фторвмісної розміром з горошину протягом двох хвилин за раз.

Хвороби ясен і руйнування зубів взаємопов’язане і запобігає. На ранніх стадіях вони навіть оборотні.

Обидва викликані бактеріями зубного нальоту, які виділяють кислоту, що руйнує зубну емаль, і дратує ясна, викликаючи запалення.

Чистка двічі на день і використання зубної нитки запобіжить це.

Уникайте дієт із високим вмістом цукру, які посилюють проблему.

Використовуйте міжзубні йоржики, зубну нитку для позбавлення від їжі та бактерій, що застрягли між зубами. Подумайте про це так: ви не митимете брудне автомобільне колесо, просто хлюпнувши на нього відром води. Те саме із зубами: наліт та бактерії липкі, тому їх потрібно ретельно вичищати.

Здоров’я ясен

Ефективне чищення зубів також важливе, у тому числі і вздовж лінії ясен. Хороша гігієна ротової порожнини допоможе зупинити запалення ясен.

Пам’ятайте, здорові ясна не кровоточать.

Більше 80% людей мають ту чи іншу форму захворювання ясен, і першою ознакою є кровоточивість.

Це може бути будь-що, від оборотного гінгівіту до незворотного періодонтиту.

Якщо ви виявите кровоточивість, продовжуйте чистити всіма вищеописаними способами. Але не тріть і не чистіть дуже ясна під час чищення.

Протягом двох тижнів такого догляду, кровоточивість має зникнути.

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Якщо це не так, зверніться до стоматолога або стоматолога-терапевта.

Перш ніж купувати готові відбілюючі засоби, усуніть основні проблеми.