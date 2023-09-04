Стоматит – це запальний процес, внаслідок якого виникає запалення слизової оболонки рота, з’являється неприємний запах, невеликі виразки та рани, кровоточивість ясен, а також білий наліт на язику та яснах.

Лікарка-стоматолог Олена Прудка розповіла Фактам ICTV, як лікувати стоматит у домашніх умовах народними і аптечними засобами.

– Стоматит може бути викликаний вірусною або бактеріальною інфекцією, або неправильним доглядом за зубами та яснами. Крім того, причиною стоматиту може бути куріння, опік від гарячої їжі чи напоїв або алергічна реакція на харчові добавки та ароматизатори (м’ята, кориця тощо), що є у жувальній гумці, зубній пасті, безалкогольних напоях, цукерках та інших продуктах, – каже лікар.

Ефективні народні засоби для лікування стоматиту

Ромашка. Відвар з ромашки має протизапальні та заспокійливі властивості. Для цього одну столову ложку квіток ромашки треба залити склянкою окропу, розмішати й дати настоятися протягом 20-30 хвилин.

Сода з сіллю. Додайте на 1 літр теплої кип’яченої води 1 чайну ложку харчової соди та пів чайної ложки солі. Використовуйте 4-6 разів на день.

Прополіс. Нанесіть тонкий шар прополісу на пошкоджену ділянку слизової. Він має антисептичні та загоювальні властивості.

Куркума. Порошок куркуми – це природний антисептик, окрім боротьби з інфекціями, куркума також ефективна при запаленнях та виразках у роті. Продукт також має антимікробні властивості. Візьміть трохи порошку куркуми і трохи води. Перемішайте до утворення густої пасти. Наносьте цю пасту на виразки щодня вранці та ввечері. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно змийте.

Ефективні аптечні засоби від стоматиту

Ліки, що мають антибактеріальну, протигрибкову та протизапальну дію, у вигляді розчинів або гелів. Вони містять компоненти, що сприяють швидкому одужанню.

– Попри доступність народних та аптечних засобів для швидкого лікування стоматиту вдома, важливо звернутися до стоматолога. Адже лише лікар може точно визначити тип стоматиту та обрати найбільш ефективний метод лікування, – каже лікар.

За словами лікарки, вірусні та грибкові стоматити потребують консультації фахівця та лікування у стоматолога та лікарів загальної практики (терапевт, ендокринолог, імунолог).

Тож важливо розуміти, що хоча народні методи й можуть полегшити стан, вони не заміняють професійних засобів лікування стоматиту, розроблених науковцями з урахуванням сучасних досліджень. Щоб повністю вилікувати стоматит, потрібно від 7 до 10 днів. Досягнути найкращого результату можна, якщо комбінувати препарати, які призначив лікар, та домашні засоби. А найкращий спосіб запобігти стоматиту — уникати перенапруження, чистити зуби принаймні двічі на день та дотримуватися належної загальної гігієни.

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