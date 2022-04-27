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“Целебные капельницы” — помогают ли они во время стресса

27 апреля 2022, 23:34
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Евгений Скрипник психиатр, психотерапевт, невролог, нарколог
“Целебные капельницы” — помогают ли они во время стресса
Источник: Depositphotos

Для профилактики стресса, тревоги и депрессии некоторые люди хотят попасть в больницу и “прокапаться”. Особенно людей интересует препарат Сибазон.

Действенные ли капельницы в борьбе с этими проблемами, рассказал психиатр и психотерапевт Евгений Скрипник.

– Капельницы не нужны! Это советский атавизм! Он направлен на выполнение устаревшего плана койко-мест в больницах, – говорит Евгений Скрипник.

Ложные мысли и причины, почему людям назначают капельницы:

  • оздоровление и поддержание организма;
  • “время пришло” — надо капаться как минимум раз в шесть месяцев;
  • почистить сосуды;
  • звон в ушах, головокружение;
  • беспокоит остеохондроз;
  • меняется артериальное давление.

– Во всем мире капельницы назначаются только тогда, когда человек не может пить и есть, только в угрожающих состояниях для жизни человека, – отмечает врач.

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Как отмечает врач, главное во время стресса, тревоги, депрессии – это психотерапия и лекарства-антидепрессанты, нейролептики, нормотимики.

В то же время с ними проблем нет, ведь страны Европы активно сейчас помогают Украине с медикаментами.

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