Для профилактики стресса, тревоги и депрессии некоторые люди хотят попасть в больницу и “прокапаться”. Особенно людей интересует препарат Сибазон.

Действенные ли капельницы в борьбе с этими проблемами, рассказал психиатр и психотерапевт Евгений Скрипник.

– Капельницы не нужны! Это советский атавизм! Он направлен на выполнение устаревшего плана койко-мест в больницах, – говорит Евгений Скрипник.

Ложные мысли и причины, почему людям назначают капельницы:

оздоровление и поддержание организма;

“время пришло” — надо капаться как минимум раз в шесть месяцев;

почистить сосуды;

звон в ушах, головокружение;

беспокоит остеохондроз;

меняется артериальное давление.

– Во всем мире капельницы назначаются только тогда, когда человек не может пить и есть, только в угрожающих состояниях для жизни человека, – отмечает врач.

Как отмечает врач, главное во время стресса, тревоги, депрессии – это психотерапия и лекарства-антидепрессанты, нейролептики, нормотимики.

В то же время с ними проблем нет, ведь страны Европы активно сейчас помогают Украине с медикаментами.