Для профилактики стресса, тревоги и депрессии некоторые люди хотят попасть в больницу и “прокапаться”. Особенно людей интересует препарат Сибазон.
Действенные ли капельницы в борьбе с этими проблемами, рассказал психиатр и психотерапевт Евгений Скрипник.
– Капельницы не нужны! Это советский атавизм! Он направлен на выполнение устаревшего плана койко-мест в больницах, – говорит Евгений Скрипник.
Ложные мысли и причины, почему людям назначают капельницы:
- оздоровление и поддержание организма;
- “время пришло” — надо капаться как минимум раз в шесть месяцев;
- почистить сосуды;
- звон в ушах, головокружение;
- беспокоит остеохондроз;
- меняется артериальное давление.
– Во всем мире капельницы назначаются только тогда, когда человек не может пить и есть, только в угрожающих состояниях для жизни человека, – отмечает врач.
Как отмечает врач, главное во время стресса, тревоги, депрессии – это психотерапия и лекарства-антидепрессанты, нейролептики, нормотимики.
В то же время с ними проблем нет, ведь страны Европы активно сейчас помогают Украине с медикаментами.