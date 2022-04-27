Для профілактики стресу, тривоги та депресії деякі люди хочуть потрапити до лікарні та “прокапатися”. Особливо людей цікавить препарат Сібазон.

Чи дієві крапельниці у боротьбі з цими проблемами, розповів психіатр та психотерапевт Євген Скрипник.

– Крапельниці не потрібні! Це радянський атавізм! Він направлений на виконання застарілого плану ліжко-місць в лікарнях, – говорить Євген Скрипник.

Хибні думки та причини, чому людям призначають крапельниці:

оздоровлення та підтримка організму;

“час прийшов” – треба капатися щонайменше раз на шість місяців;

почистити судини;

дзвін у вухах, запаморочення;

турбує остеохондроз;

змінюється артеріальний тиск.

– У всьому світі крапельниці призначаються тільки тоді, коли людина не може пити та їсти, тільки в загрозливих станах для життя людини, – зазначає лікар.

Як зазначає лікар, головне під час стресу, тривоги, депресії – це психотерапія та ліки-антидепресанти, нейролептики, нормотиміки.

Водночас з ними проблем немає, адже країни Європи активно зараз допомагають Україні з медикаментами.