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“Цілющі крапельниці” – чи допомагають вони під час стресу

27 Квітня 2022, 23:34
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Євген Скрипник психіатр, психотерапевт, невролог, нарколог
“Цілющі крапельниці” – чи допомагають вони під час стресу
Джерело: Depositphotos

Для профілактики стресу, тривоги та депресії деякі люди хочуть потрапити до лікарні та “прокапатися”. Особливо людей цікавить препарат Сібазон.

Чи дієві крапельниці у боротьбі з цими проблемами, розповів психіатр та психотерапевт Євген Скрипник.

– Крапельниці не потрібні! Це радянський атавізм! Він направлений на виконання застарілого плану ліжко-місць в лікарнях, – говорить Євген Скрипник.

Хибні думки та причини, чому людям призначають крапельниці:

  • оздоровлення та підтримка організму;
  • “час прийшов” – треба капатися щонайменше раз на шість місяців;
  • почистити судини;
  • дзвін у вухах, запаморочення;
  • турбує остеохондроз;
  • змінюється артеріальний тиск.

– У всьому світі крапельниці призначаються тільки тоді, коли людина не може пити та їсти, тільки в загрозливих станах для життя людини, – зазначає лікар.

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Як зазначає лікар, головне під час стресу, тривоги, депресії – це психотерапія та ліки-антидепресанти, нейролептики, нормотиміки.

Водночас з ними проблем немає, адже країни Європи активно зараз допомагають Україні з медикаментами.

Теги
Війна в Україні, Поради, поради лікаря
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