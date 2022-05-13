Цистит — признаки болезни и как помочь себе

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Обычно причиной его возникновения являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь.
В Минздраве рассказали о симптомах и первой помощи.
Признаки цистита:
- частое и болезненное мочеиспускание;
- неотложные позывы к мочеиспусканию с возможным ощущением неполного опорожнения.
Факторы риска:
- новый сексуальный партнер;
- инфекция мочевой системы в анамнезе;
- сахарный диабет;
- более трех половых контактов в неделю в течение последнего месяца;
- применение спермицидов.
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Профилактика цистита:
- всегда вытирать наружные половые органы спереди назад после мочеиспускания;
- использовать обычную туалетную бумагу (краска и ароматизаторы могут вызвать раздражение);
- ходить в туалет после полового акта;
- использовать лубриканты на водяной основе во время полового акта;
- заботиться о личной гигиене;
- носить хлопчатобумажное белье;
- избегать узких вещей;
- достаточно отдыхать;
- употреблять здоровую пищу.
Как помочь, если цистит:
- держать ноги в тепле и стараться не мерзнуть;
- можно прикладывать теплую грелку к спине, животу или между ногами;
- пить много воды;
- избегать кофе, цитрусового сока и алкоголя;
- отказаться от употребления острой пищи;
- отдавать предпочтение молочно-растительным продуктам;
- посещать туалет, как только возникают иски;
- принимать противовоспалительные таблетки парацетамола или ибупрофена.
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Антибиотики используются только по назначению врача и при наличии бактериальной инфекции.
Употреблять их можно:
- если раньше не было острого цистита;
- нет возможности связаться с врачом;
- не помогли противовоспалительные препараты.
Рекомендуется Фосфомицин (3 г разово), Ципрофлоксацин (по 250 мг дважды в день в течение трех дней), Цефподоксим (по 100 мг дважды в сутки в течение трех дней).