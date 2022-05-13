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Цистит — признаки болезни и как помочь себе

13 мая 2022, 19:36
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
цистит
Источник: Depositphotos

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Обычно причиной его возникновения являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь.

В Минздраве рассказали о симптомах и первой помощи.

Признаки цистита:

  • частое и болезненное мочеиспускание;
  • неотложные позывы к мочеиспусканию с возможным ощущением неполного опорожнения.

Факторы риска:

  • новый сексуальный партнер;
  • инфекция мочевой системы в анамнезе;
  • сахарный диабет;
  • более трех половых контактов в неделю в течение последнего месяца;
  • применение спермицидов.
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Профилактика цистита:

  • всегда вытирать наружные половые органы спереди назад после мочеиспускания;
  • использовать обычную туалетную бумагу (краска и ароматизаторы могут вызвать раздражение);
  • ходить в туалет после полового акта;
  • использовать лубриканты на водяной основе во время полового акта;
  • заботиться о личной гигиене;
  • носить хлопчатобумажное белье;
  • избегать узких вещей;
  • достаточно отдыхать;
  • употреблять здоровую пищу.

Как помочь, если цистит:

  • держать ноги в тепле и стараться не мерзнуть;
  • можно прикладывать теплую грелку к спине, животу или между ногами;
  • пить много воды;
  • избегать кофе, цитрусового сока и алкоголя;
  • отказаться от употребления острой пищи;
  • отдавать предпочтение молочно-растительным продуктам;
  • посещать туалет, как только возникают иски;
  • принимать противовоспалительные таблетки парацетамола или ибупрофена.
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Антибиотики используются только по назначению врача и при наличии бактериальной инфекции.

Употреблять их можно:

  • если раньше не было острого цистита;
  • нет возможности связаться с врачом;
  • не помогли противовоспалительные препараты.

Рекомендуется Фосфомицин (3 г разово), Ципрофлоксацин (по 250 мг дважды в день в течение трех дней), Цефподоксим (по 100 мг дважды в сутки в течение трех дней).

Источник
Минздрав
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