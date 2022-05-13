Цистит — признаки болезни и как помочь себе

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Обычно причиной его возникновения являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь.

В Минздраве рассказали о симптомах и первой помощи.

Признаки цистита:

частое и болезненное мочеиспускание;

неотложные позывы к мочеиспусканию с возможным ощущением неполного опорожнения.

Факторы риска:

новый сексуальный партнер;

инфекция мочевой системы в анамнезе;

сахарный диабет;

более трех половых контактов в неделю в течение последнего месяца;

применение спермицидов.

Профилактика цистита:

всегда вытирать наружные половые органы спереди назад после мочеиспускания;

использовать обычную туалетную бумагу (краска и ароматизаторы могут вызвать раздражение);

ходить в туалет после полового акта;

использовать лубриканты на водяной основе во время полового акта;

заботиться о личной гигиене;

носить хлопчатобумажное белье;

избегать узких вещей;

достаточно отдыхать;

употреблять здоровую пищу.

Как помочь, если цистит:

держать ноги в тепле и стараться не мерзнуть;

можно прикладывать теплую грелку к спине, животу или между ногами;

пить много воды;

избегать кофе, цитрусового сока и алкоголя;

отказаться от употребления острой пищи;

отдавать предпочтение молочно-растительным продуктам;

посещать туалет, как только возникают иски;

принимать противовоспалительные таблетки парацетамола или ибупрофена.

Антибиотики используются только по назначению врача и при наличии бактериальной инфекции.

Употреблять их можно:

если раньше не было острого цистита;

нет возможности связаться с врачом;

не помогли противовоспалительные препараты.

Рекомендуется Фосфомицин (3 г разово), Ципрофлоксацин (по 250 мг дважды в день в течение трех дней), Цефподоксим (по 100 мг дважды в сутки в течение трех дней).