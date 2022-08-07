В Украине принято списывать такие неприятности как диарея, рвота и боли в животе на “что-то не то съел” или “отравление”. Однако на самом деле очень часто “отравлением” люди называют вирусные инфекции. Одним из самых распространенных вирусов, который доставляет нам хлопот, является ротавирус.

Ротавирусная инфекция – одна из самых частых причин тяжелой диареи, особенно у детей.

Ротавирус – очень заразен. Особенно часто он встречается у детей. До того, как наука изобрела вакцину, большинство детей младше 5 лет были инфицированы ротавирусом хотя бы один раз.

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Как правило, инкубационный период длится 2 дня. Часто люди действительно связывают неприятные симптомы с походом в ресторан, заказом пиццы и тому подобному.

Ротавирус передается фекально-оральным путем. Вот почему нужно мыть руки после посещения туалета и не облизывать чужие игрушки, потому что они могут принадлежать инфицированному ребенку.

Есть данные, что ротавирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях до нескольких дней.

Наиболее опасным в ротавирусной инфекции является обезвоживание. Поскольку специфического лечения нет, то ребенка нужно просто отпаивать.

В идеале для этого нужны электролиты – специальные растворы, восстанавливающие водно-электролитный баланс. Но медикаменты имеют специфический вкус, поэтому если маленький ребенок отказывается их пить, лучше отпоить чем угодно, но предотвратить обезвоживание.

Бывают случаи, когда с обезвоживанием из-за инфекции ротавируса в домашних условиях не справиться, и тогда нужна госпитализация. В группе риска – младенцы.

Симптомы ротавирусной болезни

Симптомы ротавируса возникают внезапно, это:

диарея

рвота

сухость во рту

отсутствие аппетита

отсутствие мочеиспускания

плач без слез

сильная вялость

иногда повышение температуры.

Вот почему младенцам обязательно нужна прививка против ротавирусной инфекции.

Как отличить пищевое отравление от ротавирусной инфекции

Это далеко не всегда легко сделать сугубо симптоматически, однако некоторые отличия могут быть. К примеру, если симптомы при ротавирусной инфекции появляются, как правило, через 48 часов, то пищевое отравление может стартовать и через несколько часов после употребления испорченных продуктов.

Часто пищевое отравление вызывают бактерии, поэтому вам могут понадобиться антибиотики, ротавирусную болезнь антибиотиками не лечат.